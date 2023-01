Orange poszedł po rozum. Koniec gimnastyki z numerami

Orange pozytywnie zaskoczył. W końcu można przenieść numer z Flexa bezpośrednio do innej pomarańczowej oferty na kartę. Wcześniej wymagane były dodatkowe fikołki, by zrobić coś podobnego.

Gdy ponad dwa lata temu przenosiłem swój numer telefonu z oferty Orange Flex do Orange na kartę, bezpośrednio nie dało się tego zrobić. Musiałem najpierw przenieść numer do zupełnie innej sieci, na przykład T-Mobile (tak było w moim przypadku), a potem ten sam numer przenieść od "operatora pośredniego" do Orange na kartę. Cały proces zajął wtedy 3 dni – jeden dzień w jedną stronę i dwa dni powrót. Teraz ten proces w końcu jest możliwy bez angażowania w to nadmiernej ilości czasu i innych spółek.

Migracja z Orange Flex do Orange na kartę

9 stycznia 2023 roku weszły w życie zmiany w Regulaminie świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych dla Klientów Orange Flex oraz Regulaminie przenoszenia i migracji przydzielonego numeru. Zgodnie z nimi można już przenieść swój numer bezpośrednio z Orange Flex do innej pomarańczowej oferty na kartę. Wcześniej było to niemożliwe, o czym świadczył zapis w regulaminie o następującej treści:

Po zawarciu Umowy w Orange Flex nie będzie możliwa migracja do innej oferty Orange.

Teraz zapis ten został usunięty, a zamiast niego doszedł cały rozdział pod tytułem Migracja numeru z Orange Flex do innej oferty Orange. Zawiera on następujące punkty:

Jeśli korzystasz z Orange Flex i chcesz przenieść swój numer do oferty Orange na kartę, możesz to zrobić w dowolnym momencie poprzez kontakt z konsultantem na czacie. Jeśli chcesz przenieść numer w ostatnim dniu bieżącego okresu, możesz to zrobić nie później niż 1 godzina przed jego zakończeniem.

Migracja numeru z Orange Flex do Orange na kartę nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Migracja numeru jest natychmiastowa – odbędzie się niezwłocznie po złożeniu wniosku. Nie ma możliwości odwołać migracji po potwierdzeniu procesu przez konsultanta na czacie.

Migracja nie jest możliwa, jeśli numer jest w trakcie przenoszenia do innego operatora, o czym Ciebie poinformujemy. W takim przypadku należy najpierw odwołać przeniesienie numeru do innego operatora.

Zawarcie umowy w Orange na kartę nastąpi z chwilą włączenia się do sieci telekomunikacyjnej, w tym samym momencie rozwiązaniu ulegnie Twoja umowa z Orange Flex.

Z chwilą zawarcia nowej Umowy w ofercie Orange na kartę, nie będą już dostępne i nie podlegają zwrotowi czy też przywróceniu rabaty, usługi i promocje, z których korzystałeś / korzystałaś w ramach umowy z Orange Flex. Nie zwrócimy Ci dokonanych płatności za usługi świadczone w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpi migracja.

Od momentu zmiany oferty na Orange na kartę wszelkie opłaty naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem usług w taryfie Orange Free na kartę.

Przy przeniesieniu do Orange na kartę nie jest wymagana wymiana karty SIM.

Osobiście uważam, że proces przenoszenia numeru z Orange Flex do Orange na kartę powinien być możliwy do wykonania całkowicie samodzielnie przez użytkownika, bez konieczności angażowania w to konsultanta, jednak lepsze to niż nic. Do tej pory trzeba było w taki proces zaangażować dodatkowego, "tymczasowego" operatora.

Dodatkowy sposób rozwiązania umowy

Orange rozszerzył także zakres możliwych sposobów rozwiązania umowy. W związku z tym zmianie uległ punkt 2d paragraf XIV regulaminu Orange Flex. Jego nowa treść wygląda tak:

Umowa ulega rozwiązaniu w ciągu 6 miesięcy od zakończenia ostatniego Okresu rozliczeniowego, w którym zleciłeś/ zleciłaś wyłączenie Planu w Aplikacji. Do upływu tego terminu możesz zmienić zdanie i ponownie rozpocząć korzystanie z usług w ramach Oferty. W przypadku w którym przenosisz numer do innego dostawcy usług lub migrujesz go do innej oferty Orange – umowa ulega rozwiązaniu we wskazanym przez Ciebie dniu.

O ofercie Orange Flex porozmawiasz na naszym forum, w tym temacie.

Zobacz: Orange ma kolejny prezent. Ułatwi korzystanie z usług

Zobacz: Orange z nowym bonusem. Czeka ładna paczka gigabajtów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange