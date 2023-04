W Heyah z Ukrainą możesz rozmawiać bez końca

T-Mobile zaskakuje nowościami przed majówką. Magentowi karciarze otrzymali ogromną paczkę Internetu, a w Heyah na kartę czekają nielimitowane połączenia głosowe z Ukrainą. Rozwiązanie to skierowane jest także do osób z tego kraju, które chcą utrzymać kontakt z rodziną czy znajomymi w ogarniętej wojną ojczyźnie.

W ofercie Heyah na kartę od lat tworzymy rozwiązania skierowane również do osób z Ukrainy, a od początku wojny staramy się na ich potrzeby odpowiadać jeszcze pełniej, proponując oferty, które łączą w sobie wszystkie najważniejsze usługi w świetnej jakości i cenie. Wiemy, jak ważny jest stały dostęp do informacji i nieograniczony kontakt z bliskimi. Dlatego już od 28 kwietnia dostępna jest najnowsza odsłona oferty Heyah na kartę i to w wydaniu, jakiego na polskim rynku jeszcze nie było!

– przekonuje T-Mobile Polska

Zobacz: T-Mobile pozamiatał. Czeka 4800 GB ekstra przez rok

Zobacz: Bonusy od serca w T-Mobile. Zobacz, co znajdziesz w aplikacji

Pakiet L z nielimitowanymi połączeniami do Ukrainy

T-Mobile wprowadza w Heyah na kartę nowa wersję pakietu L za 55 zł. W jego ramach co 30 dni otrzymamy nielimitowaną możliwość połączeń do wszystkich operatorów działających w Ukrainie (Vodafone, Kyivstar i Lifecell).

Na tym oczywiście nie koniec. Co miesiąc do dyspozycji czeka również paczka 100 GB Internetu, którą można dodatkowo powiększyć. Na start operator dodaje 500 gigabajtów ekstra, które można dowolnie wykorzystać do końca roku. Wystarczy tylko kilka kliknięć w aplikacji Moja Heyah. Dodatkowo, każdy z użytkowników ma możliwość co miesiąc zrealizować 5 w pełni darmowych przelewów zagranicznych z myRia w bankomatach Euronet. Są też oczywiście nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y na terenie Polski.

Dzięki temu w jednym pakiecie otrzymujemy możliwość swobodnych rozmów z rodziną i przyjaciółmi w Ukrainie, duże paczki danych, które wykorzystać możemy na rozrywkę i dostęp do informacji, a także bezpłatne przekazy pieniężne. Co ważne, skorzystanie z pakietu L wydłuża ważność konta aż do 12 miesięcy.

55 zł to za dużo? Sprawdź inne pakiety

Dla tych, którzy z sieci korzystają nieco mniej, ale nadal lubią gawędzić przez telefon lub na smartfonie obejrzeć ulubiony serial, w Heyah na kartę również się coś znajdzie. Opcja M gwarantuje 70 GB Internetu co 30 dni oraz 2000 minut połączeń do Ukrainy, czyli ponad godzinę dziennie. Korzystając z tego pakietu mamy również do dyspozycji 5 bezpłatnych przelewów zagranicznych z myRia w bankomatach Euronet. Podobnie jak w przypadku pakietu L, także wariant M daje możliwość powiększenia pakietu danych o 500 GB ekstra do wykorzystania do końca roku. Wszystkie rozmowy, SMS-y oraz MMS-y w kraju są bez limitu.

Różne potrzeby wymagają różnych ofert, dlatego w ramach oferty Heyah na kartę znalazło się również coś dla osób, które szukają rozwiązań przystępnych cenowo. Dostępny w cenie 35 zł co 30 dni pakiet S zapewnia 1000 bezpłatnych minut do Ukrainy, 55 GB (oraz dostęp do bonusu 500 GB do końca roku), a także 5 bezpłatnych przelewów zagranicznych z myRia oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y na terenie Polski. Wariant XS w cenie 30 zł co 30 dni to z kolei 40 GB Internetu oraz darmowe połączenia i wiadomości w Polsce.

Powyższa oferta ważna jest od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2023 roku. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: UKE porządkuje pasmo 900 MHz. Zmiany dotkną Plusa i T-Mobile

Zobacz: Ukraina dołączy do roamingu UE. Ustalono warunki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile