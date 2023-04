Ukraina dołączy do roamingu UE. Ustalono warunki

Unia Europejska i Ukrainy wspólnie ustaliły warunki przystąpienia naszych wschodnich sąsiadów do bezpłatnego roamingu UE. Jest też termin, w którym trzeba się zmieścić.

Trwająca od kilkunastu miesięcy wojna w Ukrainie sprawiła, że w krajach Unii Europejskiej zwiększyła się liczba obywateli naszego wschodniego sąsiada. Zacieśniła się również integracja Ukrainy z UE, czego efektem jest między innymi strefa wolnego handlu (DCFTA) między oboma podmiotami. Jednym z działań, które mają zapewnić pełne jej wdrożenie, jest włączenie Ukrainy do unijnego obszaru bezpłatnego roamingu.

Ukraina w roamingu UE

Roaming jak w domu (RLAH, Roam Like at Home) umożliwia korzystanie z telefonu komórkowego w dowolnym z 27 krajów Unii Europejskiej, a także w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii, bez dodatkowych kosztów. Na razie taka możliwość jest dostępna dla Ukraińców dzięki wspólnemu oświadczeniu operatorów, ale jej termin upływa 1 lipca 2023 roku.

Teraz władze Ukrainy muszą zaktualizować krajowe przepisy w dziedzinie roamingu i wdrożyć odpowiednie standardy UE. Kraj ten zobowiązał się do wdrożenia odpowiednich zmian w ciągu jednego roku, do 24 kwietnia 2024 roku. Pozostaje mieć nadzieję, że ten czas wystarczy, aby urzędnicy porozumieli się w sprawie ustawodawstwa dotyczącego roamingu.

Kontynuujemy współpracę z ukraińskimi operatorami i NCEC. Chciałbym podziękować naszym europejskim partnerom za wsparcie.

– powiedział Michaił Fiodorow, minister innowacji, rozwoju edukacji, nauki i technologii Ukrainy

Przyłączenie Ukrainy do roamingu UE pozwoli obywatelom tego kraju podróżującym po Europie korzystać z telefonu tak, jak w w swoim kraju. Dotyczy to również obywateli Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu i Norwegii podróżujących do Ukrainy.

