Poczcie Polskiej rośnie nowa konkurencja. Z Ukrainy

Ukraińska Nova Post ma się coraz lepiej na polskim rynku. Kurierska kompania chce mieć w naszym kraju 50 oddziałów do końca czerwca 2023 roku.

Nova Post to ukraińska kompania kurierska, która już 22 lata pomaga obywatelom tego kraju w szybkim wysyłaniu i odbieraniu paczek małych i dużych. Operator podaje na swojej stronie internetowej, że każdego roku dostarcza ponad 315 milionów przesyłek zarówno w Ukrainie, jak i do 200 krajów na całym świecie. Do szybszej obsługi przesyłek zagranicznych Nova Post ma własną linię lotniczą o nazwie Supernova.

W październiku 2022 roku Nova Post rozpoczęła swoją działalność w Polsce, otwierając tu swoje oddziały dla Ukraińców. Jest ich obecnie 20 w największych miastach w naszym kraju, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Rzeszów, Poznań, Łódź czy Katowice. Do końca marca 2023 roku Nova Post Polska chce otworzyć 10 kolejnych oddziałów, zwiększając ich całkowitą liczbę do 30.

Do końca marca planujemy otworzyć kolejnych 10 nowych. W szczególności w Olsztynie, Radomiu, Kielcach, Opolu, Częstochowie, Bielsku-Białej. Już 27 marca zostaną otwarte oddziały w Jeleniej Górze i Białymstoku. Tym samym wszystkie 16 województw zostanie objętych w czerwcu. Według planów do końca czerwca w Polsce będzie 50 oddziałów, a do końca roku możemy osiągnąć ich jeszcze większą liczbę.

– powiedział Dmytro Vergun, prezes Nova Post Polska

Każdy z oddziałów ma przyjmować przesyłki ważące do 100 kg.

Nova Post Polska ma status operatora pocztowego, który oficjalnie działa w naszym kraju. W okresie od 3 października 2022 roku do 1 marca 2023 roku z usług firmy skorzystały 132 tysiące klientów, z czego 8,5% to obywatele Polski. Wysłali oni w tym czasie ponad 150 tysięcy paczek.

