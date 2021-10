T-Mobile Happy Fridays: odbierz 10 GB na mecze Biało-Czerwonych

T-Mobile przygotował dla swoich klientów indywidualnych kolejna niespodziankę z cyklu Happy Fridays. Tym razem jest to darmowa paczka 10 GB Internetu, by ułatwić oglądanie meczów eliminacyjnych do piłkarskich Mistrzostw Świata 2022. Biało-Czerwoni zmierzą się z San Marino i Albanią.

Już w najbliższą sobotę, 9 października 2021 roku, piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z kadrą San Marino na murawie PGE Narodowego w Warszawie. Następnie, zaledwie trzy dni później (12 października) rozegrają oni mecz na wyjeździe z Albanią. W grupie I zajmujemy trzecie miejsce z 11 punktami.

Jak Biało-Czerwoni poradzą sobie podczas tych rozgrywek? Czy uda im się wskoczyć na drugą pozycję w rankingu? Choć przed Polakami nie lada wyzwanie, to jako sponsor naszej reprezentacji T-Mobile Polska na pewno będzie mocno im kibicować. Dlatego też magentowy operator przygotował dla swoich klientów indywidualnych bezpłatny pakiet 10 GB, aby nie zabrakło im transferu danych do oglądania obu meczów.

Jak odebrać bonus?

Tym razem wyjątkowo bonus można odebrać od piątku 8 października aż do wtorku 12 października tego roku, do końca dnia w aplikacji Mój T-Mobile. Drugą metodą aktywacji pakietu dodatkowych gigabajtów jest wysłanie wiadomości SMS o treści HF na numer 80800. Po zleceniu uruchomienia pakietu zostanie on włączony w ciągu 72 godzin.

Z promocji skorzystać mogą użytkownicy ofert MIX (Frii Mix) i na kartę (GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy), a także osoby posiadające abonament w T-Mobile (T, T DATA). Paczkę gigabajtów można wykorzystać w kraju – w przypadku klientów abonamentowych do końca cyklu rozliczeniowego, natomiast w MIX i ofercie na kartę w ciągu 7 dni od aktywacji.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile