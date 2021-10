T-Mobile i Heyah: rabat 15 zł w salonikach Kolportera. Promocja przedłużona

Na początku września Kolporter ogłosił akcję promocyjną dla nabywców pre-paidów T-Mobile i Heyah, w której można było zyskać rabat w wysokości 15 zł. Dziś firma poinformowała, że akcja wywołała bardzo duże zainteresowanie, więc została przedłużona.

Czas trwania akcji promocyjnej został wydłużony. Wcześniej datą jej zakończenia miał być 30 września, teraz jednak chętni do skorzystania z tej oferty zyskują dodatkowy miesiąc – mają czas do końca października. Kolporter przypomina, że to już kolejna edycja podobnej promocji, która cieszy się sporym zainteresowaniem klientów.

Akcja T-Mobile i Heyah jest przeprowadzana w naszej sieci po raz piąty w tym roku. O jej atrakcyjności i popularności mogą świadczyć częste pytania napływające do nas od klientów saloników. Chcą oni wiedzieć, kiedy promocja będzie zorganizowana ponownie. Cieszymy się, że wzbudza ona tak duże zainteresowanie, a nasi klienci chętnie z niej korzystają

– mówi Urszula Łukowiec, starszy specjalista Działu Marketingu Kolportera.

Zobacz: T-Mobile i Heyah: 15 zł w kieszeni. Promocja na doładowania w salonikach Kolportera

We wrześniu br. w salonikach Kolportera trwała akcja promocyjna T-Mobile i Heyah. Każdy, kto kupił starter tej sieci, a następnie go zarejestrował, otrzymywał atrakcyjny rabat. Ze względu na duże zainteresowanie promocja została przedłużona. pic.twitter.com/TChgANbArS — Kolporter (@Kolporterpl) October 4, 2021

Na czym polega akcja T-Mobile i Kolportera?

Każda osoba, która do końca października 2021 r., w jednym z saloników Kolportera, zdecyduje się na zakup startera T-Mobile lub Heyah w cenie 5 zł, otrzyma jednorazowy kod rabatowy na zakup doładowania o nominale 25 zł. Rabat wynosi 15 zł i tyle też można zaoszczędzić, decydując się na zakup.

Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest rejestracja zakupionego startera w saloniku Kolportera. Kod rabatowy na zakup doładowania, w promocyjnej cenie za 10 zł, można wykorzystać do 30 listopada br.

Kolporter jest jednym z największych dystrybutorów prasy w Polsce. Ma sieć około 650 saloników w całej Polsce.

Zobacz: Orange daje 100 GB internetu i przedłuża podwójne gigabajty

Zobacz: T-Mobile na kartę: nawet 130 GB na 30 dni za 30 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Robin Worrall / Unsplash

Źródło tekstu: Kolporter