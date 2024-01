Pęęędzi 5G w T-Mobile, a wraz z nim niższe ceny w promocji

T-Mobile odpalił 5G na nowych częstotliwościach z pasma 3600 MHz na niemal 1,5 tys. stacji bazowych. To dobra okazji, by przyciągnąć więcej klientów magentowymi promocjami.

Klienci T-Mobile kochają najwyższą jakość sieci, więc wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Przyspieszamy naszą sieć, by mogli doświadczać cyfrowego świata jeszcze Bardziej. Już dzisiaj każdy może być częścią tej rewolucji, a co za tym idzie doświadczyć nieskrępowanego dostępu do rozrywki, edukacji i kultury jakie daje 5G Bardziej oraz na własne oczy przekonać się jak nowe technologie pozwalają tworzyć w pełni cyfrowe społeczeństwo i innowacyjną gospodarkę 5.0. Chcemy, aby nasi klienci zawsze jako pierwsi mieli dostęp do najlepszych rozwiązań.