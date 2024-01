Orange z zaskakującą nowością. Żaden inny operator tego nie ma

Orange udostępnił w ofercie Flex usługę przekazania numeru innej osobie. Cały proces trwa kilka minut i można go przeprowadzić w całości poprzez aplikację mobilną.

Dzięki nowej usłudze w Orange Flex klienci mogą oddać zarówno swój numer główny, jak i numery dodatkowe. Pomarańczowy operator podkreśla, że to pierwsza na rynku opcja przekazania numeru innej osobie, którą można wykonać w pełni cyfrowo i samodzielnie – bez konieczności korzystania ze wsparcia konsultanta oraz podpisywania dokumentów.

Orange Flex: jak przekazać numer przez aplikację?

Numer, który chce przekazać klient korzystający z oferty Orange Flex, musi być aktywny. Proces składa się z dwóch części. Najpierw użytkownik oddający numer wybiera w aplikacji Orange Flex opcję Przekaż numer.

Następnie wpisuje kod weryfikacyjny otrzymany SMS-em i potwierdza, że chce rozpocząć proces oddania numeru. Na koniec otrzyma kod transferu, który należy podać nowemu właścicielowi numeru.

Osoba przejmująca numer wpisuje w swojej aplikacji otrzymany kod transferu lub skanuje kod QR z aplikacji poprzedniego właściciela numeru. Ma na to 10 dni. W tym momencie może też przejść do standardowych czynności wymaganych do aktywacji numeru tj. potwierdzenia tożsamości i wyboru karty SIM lub eSIM oraz metody płatności za subskrypcję.

Koszt usługi przekazania numeru to 50 zł i pokrywa go osoba przejmująca numer.

Jak przekonuje operator, dwuetapowa konstrukcja procesu z jednej strony jest prosta dla użytkowników, z drugiej – zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo dostęp do aplikacji Orange Flex jest chroniony uwierzytelnieniem dwuskładnikowym.

Zdaniem Orange z możliwości przekazania numeru innemu użytkownikowi mogą skorzystać na przykład rodzice, których dzieci się usamodzielniają i chcą przejąć płacenie swoich rachunków.

Usługa przyda się również tym, którzy dotychczas administrowali numerem partnera czy partnerki, a teraz decydują się go oddać. Numer nowemu właścicielowi można przekazać praktycznie w każdej sytuacji, gdy zarządza się numerem dodatkowym i z jakiegoś powodu chce się go mieć na oddzielnym koncie Orange Flex.

Zobacz: eSIM w Orange Flex to przyszłość. Przekonałem się o tym na własnej skórze

Zobacz: Orange z nowym prezentem: 75 dni za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska