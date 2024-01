Play wyłącza limity. Z Internetu 5G możesz korzystać bez końca

Play ma nową ofertę Internetu 5G bez limitu prędkości i danych w cenie od 85 zł miesięcznie. A do tego można dobrać nowoczesny router 5G z ceną niższą o 1000 zł.

Internet bez limitu prędkości i danych

Play postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników i wprowadzić do swojej oferty prawdziwie nielimitowany Internet 5G – bez limitu prędkości i danych, w cenie od 85 złotych miesięcznie (po rabatach dla klientów Play). Takie rozwiązanie ma zapewnić komfort i wolność korzystania z Internetu. Surfowanie po sieci, praca zdalna, oglądanie nowości filmowych w jakości 4K czy cyfrowa rozrywka – z tego wszystkiego można korzystać bez ograniczeń.

Router 5G o 1000 zł taniej

W ofercie z nielimitowanym Internetem dostępna jest dodatkowa promocja na router 5G CPE 5 (H155-381), który można kupić za 499 zł – to o 1000 zł mniej niż wynosi cena tego urządzenia w ofercie bez abonamentu (1499 zł). Spłata obniżonej ceny następuje w ratach 0%. Urządzenie powinno dobrze się wkomponować w każdą domową lub biurową przestrzeń, oferuje sieć bezprzewodową w standardzie Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/a/ac/ax) z możliwością podłączenia do 128 urządzeń.

Fioletowy operator zapewnia, że konfiguracja i zarządzanie urządzeniem jest intuicyjne i niezwykle proste dzięki aplikacji w telefonie, a funkcja udostępniania dodatkowej sieci Wi-Fi dla gości zapewni pełen komfort nie tylko domownikom. To podobno jedno z najlepszych urządzeń domowych na rynku, które zapewnia swobodny dostęp do Internetu LTE lub 5G.

Najpopularniejsza oferta teraz też z 5G

Użytkownikom zainteresowanym tańszymi rozwiązaniami, Play proponuje warianty w niższych cenach. Najchętniej wybierana oferta Internetu z limitem 150 GB danych z pełną prędkością dostępna dla klientów Play już za 30 zł miesięcznie (po rabatach) otrzymała teraz dostęp do sieci 5G.

Sieć Play to obecnie ponad 11500 stacji bazowych w całej Polsce. Z fioletowej oferty można skorzystać przychodząc do jednego z salonów Play, dzwoniąc na numer 790 500 500 oraz odwiedzając stronę play.pl. Pamiętajmy, że oferta może się różnić w zależności od kanału sprzedaży, a Fioletowym zdarza się zapomnieć, by to w jasny sposób zakomunikować.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Play

Źródło tekstu: Play