Plus: VoLTE na iPhone’ach już działa

Wdrożenie VoLTE w sieci Plus ma długą historię, z która wiążą się liczne rozczarowania i żale klientów sieci. Wygląda na to, że teraz narzekań będzie już mniej, bo w Plus VoLTE ruszyło na iPhone’ach.

Plus długo się ociągał z wprowadzeniem VoLTE, a proces ten przebiegał etapami. Co prawda już na początku 2020 roku niektórym klientom zaczęła działać ta usługa, ale dotyczyło to ograniczonej liczby urządzeń oraz użytkowników.

Blisko rok temu, 22 grudnia 2020 r., Plus ogłosił komercyjne uruchomienie VoLTE i VoWiFi, w ofercie abonamentowej i na kartę. Niestety, operator udostępnił tę usługę najpierw wyłącznie dla smartfonów Samsunga, później ja rozszerzył o wybrane modele innych marek, w tym Oppo, Xiaomi, Motorola, LG czy Realme, ale wciąż brakowało jednego, bardzo ważnego producenta. Apple.

VoLTE już działa na iPhone’ach

Chociaż Plus nie ogłosił tego jeszcze oficjalnie, doniesienia użytkowników iPhone’ów pozwalają ogłosić, że VoLTE już w tej sieci działa na telefonach marki Apple.

Informacje na ten temat pojawiły się na plusforum.pl, gdzie użytkownik T0m3k napisał:

VoLTE na iPhone już działa. Uruchomiłem na czterech numerach (8plus x2 i Xs max x2). Wystarczy wysłać sms na 2601 o treści WylaczVoLTE a po otrzymaniu odpowiedzi wysłać na ten sam numer WlaczVoWiFi. Następnie zresetować telefon i po ponownym uruchomieniu w ustawieniach sieci włączyć w telefonie VOLTE. :)

Inna, potwierdzoną przez plusforumowicza opcją włączenia VoLTE na iPhone’a jest aktywacja szybkim kodem *101*11*1327#. Ten sam kod obowiązuje zresztą dla posiadaczy innych smartfonów, także z Androidem, na których aktywuje też VoWiFi.

Niestety, na razie nie ma jednak możliwości włączenia VoWiFi. Być może opcja ta pojawi się w kolejnych dniach.

Z wpisów użytkowników forum wynika ponadto, że usługa działa na iOS 14.8.1 (iPhone Xr), a także na iOS 15.1 oraz 15.2 ( iPhone 11 Pro) – zapewne też w innych, nowych wersjach oraz innych wariantach telefonu Apple.

Podsumowując – jak włączyć VoLTE w sieci Plus?

Jak podawał w swoim czasie Plus, klientom ofert abonamentowych, którzy spełniają warunki korzystania z technologii VoLTE, usług aktywowana jest automatycznie. Gdyby jednak tak się nie stało, usługę można aktywować samodzielnie.

Abonament – ręczna aktywacja usługi: SMS na numer 2601 w treści wpisując WlaczVoLTE, dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta pod numer +48 601102601 (z dowolnego telefonu)

– ręczna aktywacja usługi: Oferta na kartę – ręczna aktywacja usługi: krótki kod *101*11*1317# i naciśnięcie zielonej słuchawki - kod aktywuje wyłącznie VoLTE

– ręczna aktywacja usługi:

Warto też pamiętać, że usługi VoLTE i VoWiFi nie zostaną aktywowane, jeśli klient korzysta z którejkolwiek z następujących usług dodatkowych: Wirtualna Centrala Telefoniczna, Strefa Plus (Strefa Tanich Połączeń), System Plus, Multi SIM, Kwotoreduktor (OnePhone, numer stacjonarny), pay4me, Roaming Assistant, VPN, Aplikacyjne Wi-Fi Calling+, ACL (Access List) oraz Wizytówka.

