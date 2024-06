Play zmienia ceny w Virgin Mobile. Będzie drożej

Najpierw był Play, a teraz również należący do niego Virgin Mobile ogłosił koniec aktualnej promocji na roaming w Wielkiej Brytanii. W nowej ofercie będzie dużo drożej.

Play wprowadza zmiany w Virgin Mobile. Najbliższe będą dotyczyć stawek w roamingu międzynarodowym w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze. Z dniem 31 lipca 2024 roku przestanie obowiązywać obecny promocyjny cennik, zgodnie z którym:

Promocja obejmuje klientów, którzy od 1 stycznia 2021 roku zawarli umowę w ramach niżej wymienionych taryf:

Obecna, kończąca się promocja na roaming w Wielkiej Brytanii zostanie zastąpiona nową, która zacznie obowiązywać 1 sierpnia tego roku. Fioletowy operator ustalił w niej dla wymienionych wyżej taryf nowe stawki, które będą obowiązywać do 31 grudnia 2024 roku:

Połączenia międzynarodowe wykonane z Polski do Wielkiej Brytanii pozostaną bez zmian, czyli będą rozliczane są tak samo, jak połączenia międzynarodowe do krajów w Strefie Euro.

