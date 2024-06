Lajt mobile ma promocję na ładne numery. Tylko w weekend

Każdy z nas chciałby mieć numer telefonu, który łatwo wpada w ucho i zostaje w pamięci. Lajt mobile właśnie uruchomił promocję, dzięki której możesz taki zdobyć niższym kosztem.

Lajt mobile przygotował weekendową promocję na ładne numery, łatwo zapadające w pamięć. Niektóre z nich są takie, że można je zapamiętać wręcz po pierwszym usłyszeniu i mamy szansę taki zdobyć taniej niż zwykle.

Wyjątkowa promocja na wyjątkowe numery

Tylko teraz, do końca weekendu, można skorzystać z promocji na ładne numery w ofercie na kartę i abonament lajt mobile. Może to być dobra okazja, by wyróżnić się z tłumu i ułatwić sobie życie.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy odwiedzić stronę lajtmobile.pl i przejrzeć dostępne tam "złote numery". Cena wybranych numerów w promocji to 20 lub 30 zł (standardowa opłata to 50 zł za numer). Jeśli ktoś preferuje abonament, wybór numeru jest możliwy podczas składania zamówienia.

Warto się pospieszyć – liczba numerów jest ograniczona.

Lajt mobile świadczy swoje usługi w oparciu o zasięg sieci Orange i Plus.

