Lajt mobile z zaskakującymi zmianami. Zrobiło się żółto i... pomarańczowo

Lajt mobile wprowadził sporo zmian w swojej ofercie komórkowej. Jest nowe, prostsze logo, jest nowy kolor, a także nowa oferta. Dodatkowo, klienci tego MVNO nie muszą już korzystać z infrastruktury sieci Plus, mogąc w to miejsce wybrać Orange.

Operator MVNO lajt mobile chwali się, że jako pierwsza sieć w Polsce podjęła dodatkowo współpracę z Orange, korzystając wcześniej wyłącznie z infrastruktury Plusa. Wirtualny operator umożliwia teraz swoim klientom zdecydować, z jakiej sieci chcą korzystać – Plusa czy Orange.

Na tym oczywiście zmiany się nie kończą. Lajt mobile zmienił również logo oraz kolorystykę. Znany do tej pory ze swoich jaskrawo zielonych barw i prostej identyfikacji operator skrócił swoją nazwę do lajt, a zielony kolor zastąpił kolorem żółtym.

Zmianie uległa także oferta lajt mobile, w której w oczy rzucają się przede wszystkim ceny wyrównane do zera. Nie, nie chodzi o to, że dostaniemy usługi komórkowe za darmo. Tak by było za pięknie. Opłaty teraz kończą się zerem po przecinku, zamiast dziewiątkami. I tak w przypadku abonamentu telefonicznego mamy:

Plan S za 20 zł miesięcznie (10 zł miesięcznie przez 3 miesiące, kolejny numer za 5 zł przez 3 miesiące)) z 10 GB Internetu,

(10 zł miesięcznie przez 3 miesiące, kolejny numer za 5 zł przez 3 miesiące)) z 10 GB Internetu, Plan M za 30 zł miesięcznie (4 miesiące za 20 zł miesięcznie, kolejny numer za 14 zł przez 4 miesiące) z 30 GB Internetu,

(4 miesiące za 20 zł miesięcznie, kolejny numer za 14 zł przez 4 miesiące) z 30 GB Internetu, Plan L za 40 zł miesięcznie (5 miesięcy za 30 zł miesięcznie, kolejny numer za 25 zł przez 5 miesięcy) z 60 GB Internetu.

Zmiany dotyczą również Internetu mobilnego, również tego na kartę, czy pakietów dodatkowych.

"Stare" ceny, zakończone cyframi 9 po przecinku, zostały w ofercie lajt na kartę.

Podsumowując:

lajt mobile zmieniło/skróciło logo na samo “lajt”,

lajt mobile zmieniło kolor brandu z zielonego na żółty,

lajt mobile oferuje zasięg dwóch sieci (Orange lub Plus) – klienci mają wybór,

lajt mobile oferuje teraz większy wybór ofert na abonament i Internet mobilny,

lajt mobile zmieniło wartości niektórych cen i zaokrągliło je do zera (po przecinku),

lajt mobile wprowadziło promocję na pierwsze miesiące korzystania z usług głosowych lub internetowych.

