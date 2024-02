Orange sypie walentynkowymi gigabajtami. Znajdź serce w aplikacji

Z okazji święta zakochanych Orange Polska zaprasza swoich klientów do zabawy. Wystarczy znaleźć serca w aplikacji Mój Orange, by zdobyć nawet 25 GB na transmisję danych w pomarańczowym Internecie mobilnym.

Orange Polska przygotował kolejną walentynkową niespodziankę dla swoich klientów. Skorzystać może z niej każdy, kto jako konsument korzysta z pomarańczowych usług mobilnych i jest uprawniony do założenia konta w aplikacji Mój Orange.

Na czym polega ta niespodzianka? To zabawa w poszukiwanie pięciu pomarańczowych serc w aplikacji Mój Orange. Każde z nich należy dotknąć, aby zniknęło. Za każde znalezione serce do zdobycia jest dodatkowy pakiet 5 GB Internetu. Ale żeby nie było za łatwo, każdy ma trzy 30-sekundowe próby na szukanie serc i zdobycie maksymalnie 25 GB.

Jeśli w żadnej z prób nie uda się znaleźć serca, pakiet GB nie zostanie aktywowany. Dodatkowe gigabajty otrzymamy tylko raz, za najlepszy osiągnięty wynik i po kliknięciu na "Zakończ".

Zabawa trwa do 14 lutego 2024 roku, do godziny 24:00. Pakiet zostanie włączony w ciągu 48 godzin, o czym operator poinformuje za pomocą wiadomości SMS. Dodatkowe gigabajty należy zużyć w ciągu 14 dni od aktywacji. Są one wykorzystywane w pierwszej kolejności, przed wszystkimi innymi pakietami dostępnymi dla danego numeru telefonu. Dodatkowe informacje o promocji można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange