Huawei Watch 3 Active i Redmi Note 10 Pro w ofercie tygodnia Orange. Zaoszczędzić można nawet 648 zł

Orange przygotował nową ofertę tygodnia. Przez najbliższe 7 dni taniej będzie można kupić zegarek Huawei Watch 3 Active oraz smartfon Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Kupując jedno z tych urządzeń można zaoszczędzić nawet 648 zł.

Huawei Watch 3 Active eSIM

Huawei Watch 3 Active, dostępny w sieci Orange, obsługuje eSIM, dzięki czemu można na nim korzystać z tego samego numeru, co w telefonie. Zegarek w zasięgu sieci komórkowej samodzielnie umożliwia rozmowy głosowe, a także odbieranie wiadomości i powiadomień. Ma aż 100 trybów treningowych oraz długodystansową baterię. Potrafi też mierzyć temperaturę, a nawet alarmować w razie gorączki.

W aktualnej ofercie tygodnia Orange zegarek Huawei Watch 3 Active eSIM możemy kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 60 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 40 zł (oszczędzamy łącznie 648 zł),

(oszczędzamy łącznie 648 zł), z Orange Love 109,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 40 zł (oszczędzamy łącznie 648 zł),

(oszczędzamy łącznie 648 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 79,95 zł (oszczędzamy łącznie 100 zł).

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro został wyposażony w 8-rdzeniowy procesor, 6 GB RAM-u i pojemny akumulator. Smartfon Xiaomi ma duży wyświetlacz o przekątnej 6,67”, wykonany w technologii AMOLED. Dodatkowo dysponuje poczwórnym aparatem z główną matrycą o rozdzielczości 108 Mpix ze wsparciem ze strony sztucznej inteligencji, dzięki czemu można robić nim pełne szczegółów zdjęcia w dużej rozdzielczości.

W ofercie tygodnia Orange smartfon Redmi Note 10 Pro 6/128 GB możemy kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 60 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 46 zł (oszczędzamy łącznie 240 zł),

(oszczędzamy łącznie 240 zł), z Orange Love 109,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 38,00 zł (oszczędzamy łącznie 240 zł),

(oszczędzamy łącznie 240 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 74,95 zł (oszczędzamy łącznie 100 zł).

Z oferty można skorzystać do 17 listopada 2021 roku, do końca dnia (lub do wyczerpania zapasów).

