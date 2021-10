Huawei Watch 3 ma teraz czujnik mycia rąk

15 października obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Z tej okazji Huawei udostępnił w swoich inteligentnych zegarkach z serii Watch 3 czujnik mycia rąk. Smartwatch automatycznie wykryje, że myjemy ręce i wyznaczy czas niezbędny do ich dokładnego wyczyszczenia.

Skuteczne mycie rąk stało się jednym z ważniejszych tematów w czasie globalnej pandemii koronawirusa. Czynność ta jest prostym sposobem ochrony przed rozprzestrzenianiem zarazków, ale pod warunkiem, że wykonywana jest poprawnie. Ręce powinny być myte ciepłą wodą z mydłem, odpowiednio długo i dokładnie.

Nowa opcja w smartwatchach serii Huawei Watch 3 to wykorzystanie czujnika w zegarku do rozpoznania czynności mycia rąk i odmierzania czasu. Powiadomienie o poprawnie wykonanej czynności pojawi się tylko wtedy, gdy mycie trwało co najmniej 20 sekund.

Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro to najnowsze flagowe inteligentne zegarki marki, działające w oparciu o system operacyjny HarmonyOS. Urządzenia oferują długi czas pracy na jednym ładowaniu oraz funkcje monitorowania aktywności fizycznej i zdrowia. Obsługują też aż 100 trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych.

Smartwatche Huawei rejestrują kluczowe dane na temat zdrowia użytkownika, między innymi wykrywają temperaturę skóry na nadgarstku, przez całą dobę monitorują puls oraz poziom natlenienia krwi SpO 2 , a także informują o poziomie stresu i jakości snu. Smartwatch pozwala na wyciąganie kompleksowych wniosków na podstawie parametrów życiowych użytkownika, wspierając go w budowaniu dobrych nawyków – także tych związanych z codzienną higieną.

Więcej o zegarku Huawei Watch 3 Pro dowiecie się z naszej recenzji (link poniżej).

Zobacz: Huawei Watch 3 Pro, tytanowy smart zegarek premium. Co poszło nie tak?

Źródło zdjęć: Telepolis, Huawei

Źródło tekstu: Huawei