W Polsce ruszył darmowy operator komórkowy. Nikt go nie chciał

Fonia, uruchomiony w 2022 roku darmowy operator komórkowy, nie odniósł sukcesu jako telekom i musiał się przebranżowić. Zmiany w polityce firmy są coraz bardziej widoczne.

Ręka w górę, kto pamięta jeszcze o operatorze wirtualnym Fonia. Przypomnijmy, warszawski telekom ruszył we wrześniu 2022 roku, by oferować klientom dość osobliwy model rozliczeń. Usługi świadczył nieodpłatnie, zmuszając jednak użytkowników do otrzymywania licznych reklam.

Dziś wiemy, że pomysł nie wypalił i mimo wygenerowania zaskakująco dużego zainteresowania w przestrzeni medialnej, w czerwcu 2023 roku firma musiała podkulić ogon i przyznać, że „Polacy nie oczekują w pełni darmowych usług”. Wtedy też przekształciła się w coś, czemu bliżej do portalu zniżkowego niż telekomu, a zasadnicze dotychczas usługi zeszły na drugi plan.

Zarówno w bezpłatnej wersji Basic, jak i płatnej Premium nie pojawiają się już żadne usługi mobilne, a jedynie oferta cashback i kupony rabatowe u wybranych sprzedawców. Karta SIM została zaś wyłączną domeną topowego planu Premium+, o czym szerzej pisaliśmy tutaj.

Już nie telekom, ale za to załatwi hot doga z Orlenu

A co dalej? – zapytacie. Jak przystało na portal zniżkowy, firma przypomina o sobie przy okazji Black Friday. W kampanii emitowanej w mediach społecznościowych kusi przyszłych abonentów hot dogiem na Orlenie, a przekąskę otrzymać mają wszyscy klienci usług płatnych, tj. Premium lub Premium+.

Tylko, ukradkiem dość wyraźnie zwiększono ceny. W czerwcu plan telekomunikacyjny wyceniano na 19,99 zł miesięcznie lub 129,99 zł rocznie. Obecnie za tę samą usługę zapłacimy, odpowiednio, 24 bądź 239 zł. Do 10 zł z kolei, zamiast 15,99 zł, tanieje plan pozbawiony usług mobilnych. Choć to tylko w przypadku rozliczenia miesięcznego, bo już opłata za cały rok z góry pozostaje bez zmian i wynosi 99 zł.

W międzyczasie Fonia nabyła część firmy Selectivv

Transakcję ogłoszono w ostatnim tygodniu października. Selectivv to firma, która zajmuje się marketingiem, tyle że w cały czas dość futurystyczny sposób. W swych kampaniach stosuje m.in. technikę geotrappingu, czyli wyodrębnianie grup docelowych na podstawie lokalizacji, a także szeroko pojmowane zbiory big data.

Doskonale wiemy, czego szukają w sieci i możemy bardzo precyzyjnie dopasować komunikat reklamowy do ich zainteresowań. Z kolei Fonia dysponuje bazą obejmującą ponad milion osób, kilkaset tysięcy adresów e-mail i numerów telefonów, a także 1st party cookies

– tłumaczył wówczas Dominik Karbowski, współzałożyciel Selectivv.

Sam pomysł z hot dogiem szczególnie innowacyjny nie jest. Wcześniej podobną kampanię zorganizował T-Mobile Polska. Niemniej widać wyraźnie, w którą stronę zmierza obecnie Fonia jako przedsiębiorstwo, a jest to już bardzo wyraźnie e-commerce i marketing, dla których usługi mobilne zdają się być jedynie niewielką przybudówką.

