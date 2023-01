Biedronka odpala bombę. Padło na telefon, i to nietypowy

Od dzisiaj (9 stycznia) w internetowym sklepie Biedronka Home pojawił się ciekawy telefon komórkowy i to w bardzo niskiej cenie.

Kilka miesięcy temu Biedronka uruchomiła własny sklep internetowy o nazwie Biedronka Home. Co jakiś czas pojawiają się tam promocje na elektronikę. Najnowsze zostały przygotowane między innymi z myślą o nadchodzących Dniach Babci i Dziadka. Ciekawie prezentuje się przede wszystkim bardzo tani telefon komórkowy.

Tani telefon w Biedronce

Od dzisiaj (9 stycznia) w sklepie Biedronka Home dostępny jest tani telefon komórkowy Hammer Cross. W promocji można go kupić w cenie zaledwie 165 zł, zamiast standardowych 189 zł. Wyprzedaż trwa do 18 stycznia lub do wyczerpania zapasów, więc warto się spieszyć.

Jeśli chodzi o sam telefon, to jest on wyposażony w 2,4-calowy ekran TFT o rozdzielczości 240 × 320 pikseli, procesor MediaTek MTK6261 oraz 32 MB pamięci. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, które ma chronić przed ścieraniem i przetarciem, a certyfikat IP68 gwarantuje odporność na zachlapania oraz pył.

Oprócz tego Hammer Cross oferuje aparat 0,3 Mpix, Bluetooth, latarkę oraz DualSIM. Dużą zaletą powinien być akumulator o pojemności 1800 mAh, bo przy takiej specyfikacji powinien wystarczyć na kilka dni pracy z dala od ładowarki. Telefon ma masę zaledwie 156 gramów i wymiary 133,5 × 58 × 18 mm. Producent udziela na niego 2-letniej gwarancji.

