T-Mobile: 30 200 TB danych w regionach turystycznych Polski

Wczoraj T-Mobile informował o wykorzystaniu magentowej sieci podczas letnich festiwali muzycznych ZORZA, wspieranych przez operatora. Teraz T-Mobile dorzucił garść nowych informacji o wakacyjnym ruchu w sieci ogólnie, w kraju i poza nim.

W minione wakacje, w lipcu i sierpniu, w regionach turystycznych Polski klienci magentowej sieci przesłali w sumie 30 200 TB danych. Operator nie sprecyzował, jakie dokładnie miejsca brał pod uwagę, ale można się domyślać, że chodzi przede wszystkim o wybrzeże i tereny górskie.

Z kolei za granicą posiadacze kart SIM w T-Mobile zużyli 40 TB danych, z czego 54% na same media społecznościowe. Taki wynik procentowy nie dziwi, bo podróże w ciekawe zakątki świata zachęcają do tego, by się dzielić swoim zdjęciami i filmami ze znajomymi. Co jednak ciekawe, zużycie transferu na media społecznościowe za granicą jest o 25 p.p. wyższe niż w Polsce, czyli w kraju okazji do pokazywania swoich wakacji było mniej.

Pewnie wysyłaliście mnóstwo zdjęć i wideo z wakacji do znajomych – komentuje T-Mobile.

Wakacyjny transfer danych wykorzystywany był też na filmy i muzykę w streamingu, ale za granica klienci oglądali wideo, korzystając z internetu mobilnego, rzadziej niż w Polsce – o połowę. Te dane nie obejmują jednak hotelowych sieci Wi-Fi, z których mogli korzystać klienci magentowej sieci.