T-Mobile pod ostrzałem fanów muzyki. Sieć wytrzymała gigantyczne obciążenie

Największe użycie sieci notowaliśmy zawsze przed koncertami, kiedy nasi klienci umawiali się na spotkania ze znajomymi będącymi na festiwalu i wymieniali wrażeniami z poprzednich występów. Emocje tylko wtedy mają sens, kiedy możemy się nimi dzielić z innymi – nawet tymi, których akurat z nami nie ma. Nasze dane sieciowe pokazują, że użytkownicy T-Mobile intensywnie szerzyli swoją muzyczną radość wśród bliskich.

chwali się T-Mobile