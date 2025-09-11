Wiadomości

T-Mobile pod ostrzałem fanów muzyki. Sieć wytrzymała gigantyczne obciążenie

Setki tysięcy ludzi, dziesiątki koncertów i ogromne emocje. Podczas muzycznego lata klienci T-Mobile nie tylko bawili się, ale też intensywnie korzystali z magentowej sieci.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:57
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile pod ostrzałem fanów muzyki. Sieć wytrzymała gigantyczne obciążenie

Setki tysięcy osób i tysiące koncertowych relacji

W czasie tegorocznych wydarzeń muzycznych z udziałem Dawida Podsiadło i Artura Rojka bawiło się łącznie prawie 360 tys. uczestników. Największa publiczność zebrała się w Katowicach – niemal 90 tys. osób w finałowy weekend.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sieć T-Mobile musiała sprostać ogromnemu obciążeniu. Największy ruch notowano tuż przed koncertami, gdy uczestnicy kontaktowali się ze znajomymi i dzielili emocjami w mediach społecznościowych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Zielony
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Zielony
0 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Purpurowy
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Purpurowy
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 FE 5G 8/128GB 6.7” 120Hz Żółty SM-S721
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 FE 5G 8/128GB 6.7” 120Hz Żółty SM-S721
0 zł
3199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199.99 zł
Advertisement

Największe użycie sieci notowaliśmy zawsze przed koncertami, kiedy nasi klienci umawiali się na spotkania ze znajomymi będącymi na festiwalu i wymieniali wrażeniami z poprzednich występów. Emocje tylko wtedy mają sens, kiedy możemy się nimi dzielić z innymi – nawet tymi, których akurat z nami nie ma. Nasze dane sieciowe pokazują, że użytkownicy T-Mobile intensywnie szerzyli swoją muzyczną radość wśród bliskich.

chwali się T-Mobile

W trakcie imprez przesłano 12 TB danych, z czego większość w technologii 5G Bardziej. Do tego doszło 195 tys. połączeń głosowych i aż 265 tys. SMS-ów.

T-Mobile pod ostrzałem fanów muzyki. Sieć wytrzymała gigantyczne obciążenie
T-Mobile pod ostrzałem fanów muzyki. Sieć wytrzymała gigantyczne obciążenie

Test, który zdali bez problemu

Ogromny ruch w sieci to najlepszy sprawdzian dla operatora. T-Mobile ponownie udowodnił, że potrafi zapewnić stabilne i szybkie połączenie nawet przy tak wielkiej liczbie użytkowników. To również potwierdzenie skuteczności inwestycji w 5G Bardziej i rozbudowę infrastruktury LTE.

Zobacz: Bez zasięgu na Pol'and'Rock? Wystarczyło dobrze wybrać sieć

Image
telepolis
T-Mobile Internet Mobilny 5G w T-Mobile 5G Bardziej festiwal Zorza 5G na festiwalu zasięg na festiwalu dane mobilne statystyki sieci
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile