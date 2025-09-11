T-Mobile pod ostrzałem fanów muzyki. Sieć wytrzymała gigantyczne obciążenie
Setki tysięcy ludzi, dziesiątki koncertów i ogromne emocje. Podczas muzycznego lata klienci T-Mobile nie tylko bawili się, ale też intensywnie korzystali z magentowej sieci.
Setki tysięcy osób i tysiące koncertowych relacji
W czasie tegorocznych wydarzeń muzycznych z udziałem Dawida Podsiadło i Artura Rojka bawiło się łącznie prawie 360 tys. uczestników. Największa publiczność zebrała się w Katowicach – niemal 90 tys. osób w finałowy weekend.
Sieć T-Mobile musiała sprostać ogromnemu obciążeniu. Największy ruch notowano tuż przed koncertami, gdy uczestnicy kontaktowali się ze znajomymi i dzielili emocjami w mediach społecznościowych.
Największe użycie sieci notowaliśmy zawsze przed koncertami, kiedy nasi klienci umawiali się na spotkania ze znajomymi będącymi na festiwalu i wymieniali wrażeniami z poprzednich występów. Emocje tylko wtedy mają sens, kiedy możemy się nimi dzielić z innymi – nawet tymi, których akurat z nami nie ma. Nasze dane sieciowe pokazują, że użytkownicy T-Mobile intensywnie szerzyli swoją muzyczną radość wśród bliskich.
W trakcie imprez przesłano 12 TB danych, z czego większość w technologii 5G Bardziej. Do tego doszło 195 tys. połączeń głosowych i aż 265 tys. SMS-ów.
Test, który zdali bez problemu
Ogromny ruch w sieci to najlepszy sprawdzian dla operatora. T-Mobile ponownie udowodnił, że potrafi zapewnić stabilne i szybkie połączenie nawet przy tak wielkiej liczbie użytkowników. To również potwierdzenie skuteczności inwestycji w 5G Bardziej i rozbudowę infrastruktury LTE.