T-Mobile zmienia strefy. Oto, co musisz wiedzieć

Magentowy operator zamieścił na swojej stronie internetowej informacje o aktualizacji cenników. Chodzi o zmiany w roamingu UE. Będzie taniej, więcej gigabajtów oraz... więcej krajów. Skorzystają na tym zarówno abonenci, jak i użytkownicy ofert na kartę i MIX.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Choć termin wydaje się odległy, warto wiedzieć, co się szykuje w ofertach magentowego operatora.

Ukraina i Mołdawia jak w Unii

Do tej pory Ukraina i Mołdawia znajdowały się w Strefie Roamingowej 1B. Korzystanie z telefonu w tych krajach wiązało się z wyższymi kosztami niż wewnątrz Unii Europejskiej. Od 2026 roku oba te państwa zostaną przeniesione do Strefy Roamingowej 1A.

Dla klienta oznacza to rewolucję w rozliczeniach. Strefa 1A obejmuje Unię Europejską oraz kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obowiązuje tam zasada "Roam Like at Home". W praktyce, po przekroczeniu granicy z Ukrainą lub Mołdawią, będziemy korzystać z usług na takich samych zasadach, jakbyśmy wjeżdżali do Niemiec czy Czech.

Minuty, SMS-y i MMS-y będą rozliczane z pakietów krajowych. Nie zapłacimy więc dodatkowo za połączenia do Polski, o ile mamy usługę nielimitowaną w kraju. To duże ułatwienie dla osób podróżujących prywatnie i zawodowo za wschodnią granicę.

Niższe ceny i więcej Internetu w roamingu UE

Przeniesienie krajów do nowej strefy to nie jedyna nowość. T-Mobile obniży również stawki hurtowe za transmisję danych w Strefie 1A. Cena za 1 GB danych po przekroczeniu limitu spadnie z obecnych 6,88 zł do 5,82 zł dla klientów indywidualnych. W przypadku klientów biznesowych stawka netto spadnie z 5,59 zł do 4,73 zł.

Niższa stawka bazowa przekłada się bezpośrednio na tak zwany Limit Danych UE. Jest on wyliczany na podstawie kwoty abonamentu i hurtowej ceny gigabajta. Skoro cena hurtowa spada, to dostępna paczka danych rośnie. Klienci otrzymają więc większe limity gigabajtów do wykorzystania podczas zagranicznych wyjazdów w ramach swojej oferty.

I tak na przykład w T-Mobile na kartę oraz MIX:

przy opłacie 18 zł limit wzrośnie z 5,24 GB do 6,19 GB ,

, przy opłacie 30 zł limit wzrośnie z 8,73 GB do 10,41 GB ,

, przy opłacie 100 zł limit wzrośnie z 29,09 GB do 34,38 GB.

Z kolei w abonamencie (przykłady):

przy kwocie do 10 zł limit wzrośnie z 2,91 GB do 3,44 GB ,

, przy kwocie od 30,01 zł do 35 zł limit wzrośnie z 10,18 GB do 12,03 GB ,

, przy kwocie od 195,01 zł do 200 zł limit wzrośnie z 58,18 GB do 68,75 GB.

Operator pamiętał też o Wielkiej Brytanii. Mimo Brexitu, T-Mobile przedłuża okres promocyjnych stawek. Niższe ceny za połączenia międzynarodowe do Wielkiej Brytanii oraz usługi w roamingu na wyspach będą obowiązywać do 31 maja 2026 roku. Dotyczy to zarówno klientów Mix, na kartę, jak i abonentów.

Ceny w roamingu w Wielkiej Brytanii wyglądają tak:

minuta połączenia wychodzącego do Polski oraz krajów w strefach roamingowych 1A i 1B: 0,99 zł ,

, minuta połączenia odebranego: 0,49 zł ,

, wysłanie wiadomości SMS: 0,49 zł (abonament) lub 0,99 zł (MIX i na kartę),

(abonament) lub (MIX i na kartę), wysłanie wiadomości MMS (każde 100 kB): 0,49 zł (abonament) lub 0,99 zł (MIX i na kartę),

(abonament) lub (MIX i na kartę), transfer danych: 49 zł za 1 GB (abonament) lub 0,99 zł za 1 GB (MIX i na kartę).

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w komunikatach T-Mobile Polska: