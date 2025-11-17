Otvarta wprowadza prawdziwy no-limit z umową na ile chcesz

Prawdziwy no-limit w abonamencie

W świecie ofert telekomunikacyjnych słowo "nielimitowany" bywa często nadużywane. Zazwyczaj w regulaminach kryją się zapisy o maksymalnej prędkości lub limicie danych, po którym Internet zwalnia. Operator MVNO Otvarta postanowił podejść do tematu inaczej. Właśnie zaprezentował nową taryfę o nazwie "Bez Limitu".

Głównym założeniem nowej propozycji jest całkowita swoboda. Klienci otrzymują nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci. To samo tyczy się wiadomości SMS oraz MMS. Jednak to nie usługi głosowe są tutaj najważniejsze. Operator zapewnia, że w tej taryfie Internet działa bez limitu danych i bez ograniczeń prędkości.

Hasło promujące ofertę brzmi "Limit? Nie u nas!". Ma ono podkreślać, że użytkownik nie musi martwić się o to, ile gigabajtów zużył w danym miesiącu. To ciekawa propozycja dla osób, które do tej pory obawiały się tak zwanych "lejków", czyli drastycznego spadku prędkości łącza po wyczerpaniu pakietu.

5G i zasięg sieci Plus

Dla wielu użytkowników kluczową kwestią jest jakość połączenia. Otvarta świadczy swoje usługi w oparciu o infrastrukturę sieci Plus. Oznacza to, że abonenci nowej taryfy otrzymują dostęp do technologii 5G. Ma to gwarantować

wyjątkowo szybkie połączenia, niskie opóźnienia i stabilność sygnału.

Taka konfiguracja ma się sprawdzić u osób intensywnie korzystających z sieci. Streaming filmów w wysokiej jakości czy gry online nie powinny stanowić problemu. Stabilne łącze 5G to także atut dla pracowników zdalnych, którzy potrzebują niezawodnego dostępu do Internetu poza biurem.

Elastyczność bez długich umów

Otvarta proponuje taryfy abonamentowe bez kagańca w postaci długiego kontraktu. Również umowę z nową taryfą Bez Limitu możesz mieć na tyle, ile chcesz. Umowę możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie. Obowiązuje jedynie standardowy, miesięczny okres wypowiedzenia. Formalności ograniczone są do minimum. Umowę można zawrzeć online przez stronę www.otvarta.pl (opłata aktywacyjna obniżona do 1 zł) lub w punktach partnerskich.