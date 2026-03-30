Kupony wróciły do T-Mobile. Odbierz kasę na zakupy

Zniżka na zakupy w Żabce

T-Mobile udostępnia e-bon o wartości 10 zł. Zniżkę można wykorzystać w sklepach stacjonarnych sieci Żabka na zakup artykułów spożywczo-gastronomicznych. Oferta jest dostępna od 30 marca 2026 roku do 6 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Bonus przewidziano dla użytkowników oferty T-Mobile na kartę z taryfą GO!. Operator stawia kilka wymogów. Karta SIM musi być aktywna od co najmniej trzech miesięcy. Dodatkowo klient musiał wydać minimum 10 zł na usługi telekomunikacyjne w okresie od 1 do 28 lutego 2026 roku. Z promocji wykluczono osoby uprawnione do innej oferty ze zniżką do Żabki za doładowanie konta.

Jak odebrać i zrealizować e-bon?

Kupon znajduje się w aplikacji Mój T-Mobile w programie Magenta Moments. Należy go odblokować i zapisać lub skopiować. Podczas wizyty w sklepie trzeba poinformować kasjera o chęci użycia kodu przed zatwierdzeniem transakcji. E-bon jest jednorazowy i można go wykorzystać do 30 czerwca 2026 roku.

Zniżka nie działa w sklepach Żabka Nano oraz w punktach mobilnych. Jeśli zrobisz zakupy za mniej niż 10 zł, kasjer nie wyda reszty w gotówce. Przy droższych zakupach trzeba dopłacić różnicę kartą lub gotówką. Kuponu nie można wymienić na pieniądze, nie łączy się on też z innymi kodami rabatowymi dostępnymi w sklepach Żabka.

Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie.