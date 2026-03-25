T-Mobile odpalił 5G w kolejnych miastach. Idą na rekord

T-Mobile Polska podsumował kolejny tydzień rozbudowy swojej sieci mobilnej. Operator uruchomił nowe stacje bazowe i poprawił zasięg 5G, dzięki czemu klienci zyskują dostęp do szybszego Internetu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:37
Rozwój infrastruktury magentowego operatora

T-Mobile powiększa zasięg swoich usług mobilnych. W minionym tygodniu uruchomiono pięć zupełnie nowych stacji bazowych. Powstały one w Chorzowie, Wołominie, Tarnowskich Górach, Kościanie oraz Słubicach.

Dzięki nowym inwestycjom całkowita liczba stacji bazowych T-Mobile wzrosła do 12685. Rozbudowa infrastruktury wciąż postępuje.

Więcej nadajników z 5G w paśmie C

Magentowy operator intensywnie wdraża sieć 5G w paśmie 3600 MHz. W ostatnim tygodniu włączono 12 nowych stacji w tym standardzie. Poprawiony zasięg dotarł do wielu miejscowości w różnych częściach kraju.

Na liście znalazły się Bielsko-Biała, Chrzanów Mały, Krzeszowice, Kębliny, Legnica, Leźno, Nowy Targ, Ostrowiec Świętokrzyski, Pruszków, Serock oraz Tarnowskie Góry. Klienci T-Mobile mogą korzystać już z 4846 stacji działających w paśmie C.

Lepszy zasięg w paśmie 700 MHz

Równolegle T-Mobile rozwija sieć w paśmie 700 MHz. Ostatnie dni przyniosły 8 nowych lokalizacji z tym rozwiązaniem. Zasięg poprawił się w Białoborzu, Czarnej, Kole, Muszynie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Osinie i Tarnowskich Górach.

Zasięg magentowego 5G w paśmie 700 MHz obejmuje teraz 598 stacji bazowych. Nowe inwestycje docierają do dużych miast oraz mniejszych miejscowości. Użytkownicy zyskują stabilniejsze połączenia głosowe i lepszy transfer danych.

Mapa zasięgu 5G w T-Mobile (źródło: t-mobile.pl)
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile