T-Mobile coraz bliżej 99% pokrycia 5G. Są nowe stacje bazowe

Jak co tydzień T-Mobile pochwalił się nowymi wynikami w rozbudowie sieci 5G. Magentowy operator wyliczył, że dzięki pracom prowadzonym w ostatnim czasie pokrycie 5G w jego sieci obejmuje już 91,8% populacji. To imponujący wynik, bo dla porównania zasięg LTE w T-Mobile obejmuje obecnie ponad 99,8% populacji Polski (i podobnie terytorialnie).

Dalsza część tekstu pod wideo

Czyżbyśmy aż tak bardzo rozwinęli się w Polsce, że 5G mamy już wszędzie? Oczywiście nie, operator liczy wszystkie pasma, w tym współdzielone, mniej wydajne 2100 MHz. Natomiast zasięg 5G w paśmie C (3600 MHz), zapewniającym najlepsze osiągi, wynosi obecnie 62,5% populacji Polski. Terytorialnie zasięg 5G Bardziej jest wciąż skromny, co widać po mapce na stronie operatora.

Łączna liczba stacji w sieci T-Mobile, we wszystkich standardach, to już 12 693. W ostatnim tygodniu magentowy operator uruchomił 8 nowych stacji.

Z kolei liczba stacji z 5G w paśmie 3600 MHz w ciągu minionego tygodnia wzrosła do 4858. W tym czasie operator uruchomił najszybszy standard na 4 nowych stacjach. Dzięki tym działaniom poprawił się zasięg w Kole, Nowym Sączu, Sanoku oraz Wólce Radzymińskiej.