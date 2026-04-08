T-Mobile coraz bliżej 99% pokrycia 5G. Są nowe stacje bazowe
T-Mobile pochwalił się najnowszymi osiągnięciami w rozbudowie swojej sieci 5G. Jej zasięg zwiększył się już procentowo i zaczyna zbliżać się do pokrycia LTE. Oczywiście jest tu pewien haczyk.
Jak co tydzień T-Mobile pochwalił się nowymi wynikami w rozbudowie sieci 5G. Magentowy operator wyliczył, że dzięki pracom prowadzonym w ostatnim czasie pokrycie 5G w jego sieci obejmuje już 91,8% populacji. To imponujący wynik, bo dla porównania zasięg LTE w T-Mobile obejmuje obecnie ponad 99,8% populacji Polski (i podobnie terytorialnie).
Czyżbyśmy aż tak bardzo rozwinęli się w Polsce, że 5G mamy już wszędzie? Oczywiście nie, operator liczy wszystkie pasma, w tym współdzielone, mniej wydajne 2100 MHz. Natomiast zasięg 5G w paśmie C (3600 MHz), zapewniającym najlepsze osiągi, wynosi obecnie 62,5% populacji Polski. Terytorialnie zasięg 5G Bardziej jest wciąż skromny, co widać po mapce na stronie operatora.
Łączna liczba stacji w sieci T-Mobile, we wszystkich standardach, to już 12 693. W ostatnim tygodniu magentowy operator uruchomił 8 nowych stacji.
Z kolei liczba stacji z 5G w paśmie 3600 MHz w ciągu minionego tygodnia wzrosła do 4858. W tym czasie operator uruchomił najszybszy standard na 4 nowych stacjach. Dzięki tym działaniom poprawił się zasięg w Kole, Nowym Sączu, Sanoku oraz Wólce Radzymińskiej.
W ciągu tygodnia wzrosła też liczba stacji 5G z pasmem 700 MHz – jest ich obecnie w T-Mobile 611. W tym czasie Magentowi uruchomili NR700 na 8 nowych stacjach, a dzięki temu 5G Bardziej w paśmie 700 MHz dotarło do miejscowości: Bobowa, Ciche, Jastrzębie-Zdrój, Kostomłoty Drugie, Mietków, Rzeszów, Włoszakowice, Wólka Radzymińska.