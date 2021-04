Xtorm Xtreme: nowa seria terenowych powerbanków zasilanych solarnie

Firma Xtorm wprowadza na polski rynek serię nowych modeli powerbanków oraz nową matę solarną. Urządzenia dzięki wzmocnionej konstrukcji sprawdzą się nawet w trudnych warunkach terenowych.

W linii Xtorm Xtreme firma oferuje obecnie sześć urządzeń – 5 powerbanków o pojemności od 5000 do 20 000 mAh (w tym trzy wyposażone we wbudowane panele fotowoltaiczne) i mocy sięgającej 30 W oraz matę solarną o mocy do 21 W. Wszystkie dostosowane są do możliwości współczesnych urządzeń mobilnych, mają porty USB-A i USB-C oraz obsługują szybkie ładowanie.

Zobacz: Xtorm XB3 Titan to potężny powerbank 130 W. Można go już kupić w Polsce

Pancerny powerbank 20 000 mAh

Pierwszą z nowości jest debiutujący w sklepach w ciągu kilku tygodni powerbank Xtorm Rugged 20 000 mAh 30W (XXR102), wyposażony w złącze USB-C PD. Urządzenie jest zamknięte w wodo-, wstrząso- i pyłoodporną obudowę (spełniającą wymagania certyfikatu IP65) i ma wbudowaną latarkę 100 lm.

Ma również cztery porty (USB-C PD 30W, USB-C PD 15W, 2x USB Quick Charge 3.0 18W – port USB-C może być wykorzystywany zarówno do ładowania innych urządzeń, jak i powerbanka).

Powerbank sam może być błyskawicznie ładowany – z pomocą ładowarki 30W naładujemy go do pełna zaledwie w 3 h.

W sklepach jest już dostępny mniejszy wariant tego modelu – Xtorm Powerbank Rugged 10000 mAh 18W (XXR101) – który od „starszego brata” różni się mniejszą pojemnością, mniejszą liczba portów USB (3) oraz nieco niższą mocą ładowania (18W).

Tam gdzie nie ma gniazdka – mata solarna

Kolejne terenowe akcesorium Xtorm to mata solarna Xtorm XAP275U 21W, która może naładować zarówno dowolny powerbank, jak i smartfon czy nawigację GPS. Najlepszą wydajność ładowania uzyskuje podczas słonecznych dni, jednak jest w stanie również dostarczać energię podczas zachmurzenia, co ma być zasługą panelu fotowoltaicznego SunPower. Dwa porty ładowania (USB-C i USB) pozwalają na ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie, a same panele obudowane są nylonową powłoką (600D), chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi czy zabrudzeniami.

Zobacz: „240 dni bez ładowania”. Potężny powerbank Power Play Ultra 26 800 mAh wchodzi do sprzedaży

Powerbanki z wbudowanymi panelami fotowoltaicznymi

Xtorm proponuje też trzy modele powerbanków z wbudowanymi panelami fotowoltaicznymi:

Xtorm Super Charger 10000 mAh 20W (XXR105) – powerbank 20 000 mAh z rozkładanym, podwójnym panelem słonecznym SunPower. Można go również ładować tradycyjnie, z gniazdka. Urządzenie wyposażono w dwa klasyczne porty USB oraz 1 złącze USB-C PD 20W. Powerbank spełnia wymagania certyfikatu IPX4 i wyposażony został w „oczko”, pozwalające przytroczyć go np. do plecaka.

Xtorm Powerbank Solarny 10000 mAh 20W (XXR104 ) – powerbank o pojemności 10 000 mAh wyposażony w umieszczony na boku obudowy panel SunPower oraz latarkę. Odporna na wstrząsy i zachlapanie obudowa ma specjalne oczko i karabińczyk, za pomocą których można przypiąć urządzenie do plecaka. Do dyspozycji użytkownika są dwa porty: standardowe USB oraz 1 USB-C PD 20W (ten ostatni służy zarówno do ładowania urządzeń zewnętrznych, jak i samego powerbanku). Oba powerbanki obsługują standard ładowania 20W, obsługiwany przez najnowsze iPhone’y 12.

XTORM Powerbank solarny 5000 mAh 20W (XXR103) – mniejszy brat opisanego powyżej modelu, oferujący wszystkie jego zalety przy mniejszej pojemności – 5 000 mAh. Wyposażono go w dwa porty – USB-A oraz USB-C.

Zobacz: Prestigio Graphene PD - pierwsze w Europie powerbanki z grafenem

Zobacz: Test powerbanków Anker! Sprawdzamy prawdziwą legendę [konkurs]

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Xtorm