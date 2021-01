Xtorm XB3 Titan to potężny powerbank 130 W. Można go już kupić w Polsce

Na polski rynek wchodzi nowy powerbank marki Xtorm z serii XB3 – model Titan, który wyróżnia się nie tylko ogromną pojemnością (27 200 mAh), ale również możliwością ładowania urządzeń prądem o mocy sięgającej 100 W na 1 port USB-3. W przypadku wielu urządzeń ładowanych jednocześnie moc może sięgnąć w sumie 130 W.

Powerbank Xtorm XB3 Titan można wykorzystać dzięki temu do szybkiego ładowania nie tylko smartfonów i tabletów, ale również wydajnych laptopów.

W obudowie o wadze niewiele przekraczającej 500 g producentowi udało się zmieścić ogniwa o łącznej pojemności 27,2 mAh, ale także elektronikę, pozwalającą na ładowanie urządzeń z maksymalną mocą 130 W.

Powerbank Xtorm XB3 Titan ma w sumie 4 porty – dwa USB-A oraz dwa USB-C. Jeden z nich może służyć zarówno do ładowania powerbanku z sieci, jak i innych urządzeń z powerbanku.

Łącznie urządzenie może jednocześnie podawać prąd o mocy 130 W – do 4 różnych urządzeń, np. laptopa, smartfonu, tabletu i czytnika e-książek. Jeśli jednak w danym momencie zależy nam na to, by szybko naładować tylko 1 urządzenie, to nowy powerbank jest w stanie podać prąd o mocy max. 100 W na jednym z portów USB-C. W przypadku drugiego USB-C maksymalna moc w takiej sytuacji – tzn. podczas ładowania jednego urządzenia – to 60 W.

Dla użytkownika oznacza to np. że Xtorm XB3 Titan jest w stanie szybko i w 100% naładować akumulator nowego Macbooka Pro 16 lub innego komputera o podobnej wydajności, ładowanego przez UCB C i obsługującego technologię Power Delivery – PD.

Xtorm XB3 Titan obsługuje szybkie ładowanie także w przypadku ładowania samego powerbanku – odpowiednio wydajny zasilacz (np. adapter USB-C 100 W) jest w stanie naładować urządzenie w ciągu 1,5 godziny.

Podobnie jak w przypadku innych modeli z serii Xtorm XB3, w zestawie z urządzeniem znajdziemy kable USB C (chowane w obudowie). Urządzenie wyposażono też w zestaw technologii, dbających o stabilność procesu ładowania oraz ochronę przed przegrzaniem. Cena modelu Xtorm XB3 Titan wynosi 669 zł.

Źródło tekstu: Xtorm