Walentynki w Xiaomi: co dwa smartfony, to nie jeden

Walentynki to dobra okazja do zorganizowania promocji. Wie o tym firma Xiaomi, która przygotowała w swoich sklepach internetowych zestawy dla par oraz smartfony dla bliskiej osoby w obniżonych cenach.

Xiaomi przygotowało walentynkową promocję w swoich sklepach internetowych. Taniej można kupić zestawy urządzeń dla par oraz wybrane inne smartfony, w sam raz do obdarowania nimi bliskiej osoby. Pojedyncze urządzenia, a także ich zestawy, możemy kupić w obniżonej cenie. Oferty są ważne na ogół do 14 lutego 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.

Zobacz: Xiaomi świętuje, okazje od 1 zł. Aż się serwery zatykają!

Zobacz: Xiaomi Poco X4 5G zamiast najlepszego Redmi? Premiera już wkrótce

Walentynkowe zestawy dla dwojga

W sklepach Xiaomi na mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl można znaleźć kilka zestawów złożonych z dwóch smartfonów lub smartfonu i zegarka. Do wyboru są:

Smartfony dla bliskiej osoby

Xiaomi ma też kilka pojedynczych smartfonów w obniżonych cenach, które na walentynki można podarować bliskiej osobie lub też kupić dla siebie. We wszystkich trzech wymienionych wyżej sklepach internetowych Xiaomi są dostępne cztery modele:

Zobacz: Oppo na walentynki: darmowy Oppo Watch. Taniej smartfony i słuchawki

Zobacz: Orange Flex ruszył z walentynkową promocją „Drugi do pary”

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi