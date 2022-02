Xiaomi Poco X4 5G zamiast najlepszego Redmi? Premiera już wkrótce

Xiaomi szykuje się nie tylko do premiery Poco F4 i Poco F4 GT, ale także ma w planach wypuszczenie na międzynarodowe rynki kolejnego telefonu – Poco X4 5G, czyli kontynuacji jednej z najbardziej popularnych serii marki.

Doniesienia o Poco X4 5G pojawiały się już wcześniej – smartfon zaistniał pod nazwą kodową 2201116PG w certyfikacjach kolejnych krajów, a teraz dodatkowo namierzony został w Tajlandii, w bazie danych tamtejszego NBTC. W dokumentacji znalazło się kolejne potwierdzenie, że to oznaczenie kodowe wiąże się z modelem Poco X4 5G. Nie było to do końca oczywiste, bo jednocześnie z tym samym numerem kodowym wiązany był telefon Poco X4 Pro 5G.

Jak sugerują niektóre źródła, pojawienie się Poco X4 5G w NBTC zbiega się ze zbliżającą się premierą urządzenia. Telefon trafi na azjatyckie rynki, ale także wejdzie do globalnej sprzedaży.

Poco X4 5G – jak specyfikacja?

Dane certyfikacyjne mało mówią o specyfikacji technicznej Poco X4 5G, jednak wiele wskazuje na to, że będzie to rebrandowany Redmi Note 11 Pro 5G z kilkoma niewielkimi zmianami, głównie w wyglądzie. Smartfon ten niedawno wyszedł spoza Chin i ma wkraczać na kolejne rynki światowe. Premiera serii obejmie także Polskę, gdzie w pierwszej kolejności ma trafić Redmi Note 11 oraz Redmi Note 11S. Model Pro spodziewany jest w późniejszym czasie i niewykluczone, że na niektórych rynkach telefon zadebiutuje właśnie jako Poco X4 5G. Nie ma jednak pewności, jaką strategię przyjmie Xiaomi donośnie naszego kraju.

Poco X4 5G zapowiadany jest jako smartfon z ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Jego sercem ma być układ Snapdragon 695, któremu pomagać będzie 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4x. Pamięć wewnętrzna UFS 2.2 będzie miała z kolei 128 GB pojemności.

Główny aparat zaoferuje rozdzielczość 108 Mpix, pozostałe to szerokokątny 8 Mpix oraz makro 2 Mpix.

Bateria 5000 mAh zasilana będzie z mocą 67 W, a wszystkim będzie zarządzał Android 11 z MIUI 13.

