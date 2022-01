Xiaomi Poco F4 GT ujawnił się w bazie IMEI. Będzie też Poco F4 i Xiaomi 12X

Xiaomi nie spoczywa na laurach i po ostatnich premierach szykuje kolejne. Spodziewana jest jeszcze premiera serii Redmi K50, telefonu Xiaomi 12X, a także modeli Poco F4 i Poco F4 GT. Sporo tego, ale część z tych telefonów to te same urządzenia.

Plotki na temat serii K50 krążą od paru miesięcy, jednak powoli zaczynają się krystalizować. Według ostatnich doniesień producent przygotowuje cztery modele: Redmi K50 z układem Snapdragon 870, Redmi K50 Gaming Edition ze Snapdragonem 8 Gen 1, Redmi K50 Pro z Dimensity 8000 oraz Redmi K50 Pro+ z Dimensity 9000.

Smartfony otrzymają ponadto ekrany E5 AMOLED, główne aparaty o rozdzielczości 50 Mpix, 64 Mpix i 108 Mpix, a także akumulatory z ładowaniem 67 W i 120 W – w zależności od modelu.

Seria Redmi K50 podobnie jak poprzednie generacje z linii K będzie sprzedawana wyłącznie w Chinach, jednak te urządzenia wciąż są dla nas ciekawe, ponieważ na światowych rynkach zadebiutują pod innymi markami Xiaomi.

Z najnowszych przecieków wynika, że podstawowy Redmi K50 globalnie zadebiutuje jako Poco F4, a w Indiach – jako Xiaomi 12X. Smartfon poza Snapdragonem 870 otrzyma ekran AMOLED 6,67 cala, akumulator 4600 mAh z ładowaniem 67 W, a do tego połączenie aparatów 64 Mpix, 8 Mpix i 5 Mpix oraz boczny czytnik linii papilarnych. Wszystkim zarządzać ma Android 12 z MIUI 13, a spodziewana wyjściowa cena to równowartość 1300 zł, do czego należy jeszcze doliczyć podatki zależnie do rynku. Na Weibo krąży nowy render, przedstawiający fragment Redmi K50 i jednocześnie Poco F4, na którym widać okrągły moduł aparatu w rogu obudowy.

Poza Chiny ma również wyjść Redmi K50 Gaming Edition – na innych rynkach zaistnieje jako Poco F4 GT, też pozycjonowany jako model dla graczy. W tym przypadku nie wiadomo, czy oznacza to premierę globalną, czy też na przykład tylko Indie.

Istnienie Poco F4 GT potwierdza odkrycie w bazie IMEI. Wyraźnie pada nam taka nazwa modelu oraz jego kodowe oznaczenie 21121210G.

Chociaż wpis nie zdradza specyfikacji, to wszystko wskazuje, że Poco F4 GT pokrywać się będzie bez żadnych zmian z Redmi K50 Gaming Edition. Otrzymamy więc model z ekranem AMOLD 6,7 cala z odświeżaniem 120 Hz, z chipsetem Snapdragon 8 Gen 1. Pamięć RAM to minimalnie 8 GB, a wewnętrzna 128 GB. Akumulator 4700 mAh będzie można naładować z mocą 120 W. Sekcję foto mają tworzyć aparaty 48 Mpix lub 64 Mpix oraz aparaty 13 Mpix i 2 lub 5 Mpix.

Nie zabraknie też elementów gamingowych – dodatkowych klawiszy na obudowie oraz układu chłodzenia z podwójną komorą parową.

Kiedy może dojść do premiery serii Redmi K50 oraz jej wariantów Xiaomi i Poco – nie wiadomo, jednak producent coraz częściej podrzuca różne tropy, jak życzenia „Szczęśliwego Nowego Roku K50” – co odnosi się oczywiście do chińskiego kalendarza.

