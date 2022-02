Oppo na walentynki: darmowy Oppo Watch. Taniej smartfony i słuchawki

Oppo wystartowało z promocjami z okazji zbliżających się walentynek. Producent proponuje w obniżonych cenach smartony Reno6 oraz Reno5. Specjalna oferta obejmuje również słuchawki Enco Air oraz Enco Free2, a także opaskę Oppo Band. Będzie też można kupić dwa zegarki Oppo Watch w cenie jednego.

Do dnia 14 lutego smartfon Reno6 5G będzie można kupić w cenie 2214 zł. Natomiast wersja Pro – Reno6 Pro 5G, po rabacie w wysokości 485 zł, będzie dostępna za 3214 zł.

Producent nie zapomniał również o promocji na starsze smartfony, które nadal cieszą się popularnością. Za Reno5 Lite klienci zapłacą 1214 zł, a cena Reno5 5G wyniesie 1514 zł, zamiast 1999 zł.

Oppo przygotowało rabat na bezprzewodowe słuchawki dokanałowe Enco Free2 z funkcją aktywnej redukcji szumów (ANC). Do 14 lutego będą one dostępne w cenie 414 zł. Inna, podobna propozycja to bezprzewodowe słuchawki Enco Air za 214 zł (po obniżce z 299 zł).

Dla fanów sportów i osób prowadzących aktywny tryb życia, które chcą mieć inteligentne urządzenie m.in. monitorujące tętno, liczbę kroków, czy poziom nasycenia krwi tlenem, producent przygotował Oppo Band w obniżonej cenie – 169 zł.

W walentynkowej ofercie można też kupić 2 urządzenia Oppo Watch 46 mm (WiFi) w cenie jednego za 1299 zł. Oferta na Oppo Watch (WiFi) obowiązuje na model w kolorze złotym w sklepie euro.com.pl.

Wszystkie promocje Oppo będą trwały do poniedziałku 14 lutego w wybranych sklepach partnerskich marki.

Zobacz: Oppo Reno7 i Reno7 Pro 5G już nie tylko dla Chin

Zobacz: Huawei na walentynki: laptopy, tablety i smartwatche w nowych cenach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo