Orange Flex ruszył z walentynkową promocją „Drugi do pary”

Orange przygotował walentynkową promocję dla osób korzystających z pomarańczowej oferty Flex. Drugi do pary to możliwość kupienia któregoś z promowanych w Sklepie Flex urządzeń z rabatem w wysokości 100 zł.

Z walentynkowej promocji w Orange Flex mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni użytkownicy oferty. Kod rabatowy na 100 zł jest dostępny do pobrania w Klubie Flex, a następnie do wykorzystania w koszyku w Sklepie Flex. Kod nie działa tylko z produktami, które biorą udział w promocji "Drugi do pary". Są to:

Xiaomi MiBand6 NFC za 149 zł (-40%),

(-40%), Xiaomi MiWatch Lite za 109 zł (-47%),

(-47%), Xiaomi Redmi Buds3 Pro za 149 zł (-40%),

(-40%), Oppo Band za 79 zł (-55%),

(-55%), Realme Buds Air2 za 129 zł (-43%),

(-43%), Realme Watch S za 299 zł (-25%),

(-25%), AirPods 3. generacji za 849 zł (-10%),

(-10%), AirPods Pro za 999 zł (-9%),

(-9%), Apple Watch Series 7 GPS + eSIM (Cellular) 41 mm za 2349 zł (-4%),

(-4%), Apple Watch Series 7 GPS + eSIM (Cellular) 45 mm za 2499 zł (-4%),

(-4%), Huawei Watch 3 Active eSIM za 1499 zł (-6%),

(-6%), Huawei FreeBuds 4 za 449 zł (-18%),

(-18%), Samsung Buds Live za 399 zł (-20%).

Walentynkowa promocja w Orange Flex trwa do 28 lutego 2022 roku lub do wyczerpania puli produktów, które są nią objęte. Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie.

Vivo Y52 5G z rabatem

Przez cały luty w Sklepie Flex trwa dodatkowo akcja "Skocz po smartfon Vivo". W jej ramach Vivo Y52 5G dostępny jest z rabatem za 999 zł, czyli z rabatem 300 zł (-23%). Smartfon można również kupić w 30 ratach 0% za 33,3 zł miesięcznie.

Vivo Y52 5G

