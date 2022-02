Przejdź do Orange i zaoszczędź kilka stów

Orange przygotował nową promocję dla przenoszących numer do pomarańczowego operatora. Wystarczy podpisać umowę na abonament komórkowy ze smartfonem, by zaoszczędzić na nim do 480 zł. Osoby wybierające pakiet Love dla Firm mogą zaoszczędzić do 840 zł.

Abonament komórkowy i smartfon z rabatem

Przenosząc numer do Orange i wybierając Plan 80 można zaoszczędzić 480 zł. 240 zł to rabat za 3 pierwsze miesiące abonamentu, za które klient płaci 0 zł. Pomarańczowy operator dorzuca do tego 10 zł rabatu na smartfon miesięcznie, co przez 24 miesiące umowy daje kolejne 240 zł. Vouchery na zakup tańszych wybranych smartfonów są nielimitowane, dlatego każdy zainteresowany przeniesieniem numeru i zakupem nowego smartfonu skorzysta z promocji.

Wybierając inny Plan również można zyskać 3 miesiące abonamentu za 0 zł za przeniesienie numeru, a jeśli jest to Plan 60, to dodatkowo rabat 5 zł przez 24 miesiące na nowy smartfon. Przenoszący numer do Orange online zyskuje jeden dodatkowy miesiąc darmowego abonamentu (w każdym Planie). Więcej informacji można znaleźć na stronie orange.pl.

Sprzęt w niższej cenie

Na osoby przenoszące numer do Orange w wybranych Planach czekają także smartfony z niższą ratą, uwzględniającą promocyjny rabat. Do wyboru są między innymi Realme 8i 4/64 GB za 30 zł na 24 miesiące z Planem 60 oraz Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB z ratą 123 zł po rabacie przy wyborze Planu 80.

Urządzenia można kupić w ofercie bez abonamentu, także w opcji ratalnej (20 rat 0%). Orange poleca między innymi smartfony Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/64 GB za 999 zł i Samsunga Galaxy Z Flip3 5G 128 GB za 4799 zł.

Orange Love

Pomarańczowy operator zachęca również do korzystania z Orange Love z Internetem światłowodowym. Nowi klienci, którzy dotychczas nie mieli Internetu domowego, mogą skorzystać z promocji 2 miesiące abonamentu za 0 zł przy umowie na 24 miesiące. W ramach pakietu klient zyskuje nowoczesny modem z inteligentną funkcją Smart Wi-Fi, kartę SIM z nielimitowanymi rozmowami, a w opcji Orange Love Standard także usługę telewizji z 120 kanałami (w tym 77 HD i 2 4K).

Przy zakupie pakietu Orange Love Standard można dodatkowo kupić smartfon Xiaomi Redmi 10 4/64 za 30 zł miesięcznie przez 2 lata.

Promocje w Orange dla firm

Wybierając pakiet Orange Love dla Firm, klient oszczędza 840 zł. Przedsiębiorcom operator proponuje dodatkowo smartfony w atrakcyjnych cenach, takie między innymi jak Oppo A16 3/32 GB w Planie Firmowym S z ratą 22 zł + VAT miesięcznie, Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128 GB z ratą za 100 zł + VAT miesięcznie w Planie Firmowym L. Inne telefony do wyboru to: Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128 GB z ratą 42 zł +VAT miesięcznie z Planem Firmowym M oraz iPhone 13 Pro Max 512 GB 5G za 99 zł na start i 223 zł + VAT miesięcznie z Planem Firmowym XL.

Orange rozpoczyna też kolejną odsłonę promocji „Smartfonowy szok cenowy”, w ramach której klienci biznesowi otrzymają telefony w niższych cenach. Do wyboru są:

Odnowione smartfony i laptopy

W sklepie Orange na orange.pl można znaleźć odnowione smartfony i laptopy. Wyglądają i działają jak nowe, ale są tańsze. To urządzenia ze zwrotów, a także używane, które dostały drugie życie dzięki profesjonalnej odnowie. Jeśli klient ma stary smartfon, którego już nie używa, wystarczy przyjść do dowolnego salonu pomarańczowego operatora. Podczas wizyty konsultant wyceni sprzęt i przekaże bon o jego wartości, do zrealizowania na zakup urządzeń lub akcesoriów. Urządzenie, które nie zakwalifikuje się do odkupu, można zostawić do recyklingu. Oferta dotyczy wybranych modeli i zależy od stanu technicznego urządzenia.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange