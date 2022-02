Orange: trzy miesiące nawigacji za darmo w akcji #testujzOrange

Orange ruszył bez specjalnego rozgłosu z nową odsłoną akcji #testujzOrange. Tym razem można wypróbować za darmo aplikację i usługę Nawigacja Orange, używając jej bezpłatnie przez trzy miesiące. Do grona testerów zostanie wybrana niewielka grupa szczęśliwców.

Nowa akcja #testujzOrange ruszyła już kilka dni temu, jednak łatwo ją było przeoczyć, bo operator za bardzo się nią nie chwalił – inaczej, niż gdy organizowane były takie same akcje z Xiaomi i Oppo. Baner zapowiadający najnowszą odsłonę #testujzOrange wyświetlany jest w aplikacji „Mój Orange” i prowadzi do strony testuj.orange.pl/nawigacja, gdzie można się do zapisać do testów. Akcja potrwa do 15 maja 2022 roku.

Akcja nie jest dostępna dla wszystkich chętnych – od kandydatów na testerów operator będzie wymagał uzasadnienia, „dlaczego to właśnie Ty jesteś idealną osobą, która powinna otrzymać dostęp do aplikacji Nawigacja Orange za darmo, na 3 miesiące”. Trzeba też podać swój e-mail oraz adres. W akcji mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terytorium Polski, które ukończyły 18 lat.

Zgłoszenia należy składać na stronie testuj.orange.pl/nawigacja. Operator z nadesłanych uzasadnień wybierze te, które uzna za najciekawsze i najbardziej kreatywne. Wybrane osoby, po zaakceptowaniu regulaminu otrzymają darmowy dostęp do aplikacji Nawigacja Orange na 3 miesiące, bez żadnych opłat. Wyboru dokona specjalna komisja konkursowa, która wyłoni od 10 do 20 chętnych.

Każdy z testerów będzie miał za zadanie wysłać do Orange przynajmniej jedną opinię tygodniowo na temat funkcjonalności aplikacji. Każda z opinii powinna być odpowiedzią lub komentarzem do dwunastu różnych kwestii wskazanych przez organizatora akcji.

Po trzymiesięcznych testach operator automatycznie dezaktywuje usługę Nawigacji Orange.

Do akcji wciąż można się zapisać, a Orange nie podaje, do kiedy przyjmowane są zgłoszenia. Termin zakończenia akcji sugeruje, że testerzy zostaną wyłonieni przed 15 lutego.

Zobacz: Orange znów rozdaje gigabajty. Odbierz paczkę do 8 lutego

Zobacz: Orange na kartę: zmiana numeru z nową ceną. Będzie taniej, ale drożej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange Polska

Źródło tekstu: wł., Orange