Orange znów rozdaje gigabajty. Odbierz paczkę do 8 lutego

Jeżeli brakuje Ci gigabajtów i jesteś klientem Orange, to dziś jest okazja, by odebrać darmową paczkę na internet. Ile operator rozdaje w tym tygodniu?

Jak co środa, pomarańczowy operator rozdaje prezenty dla użytkowników aplikacji „Mój Orange”. Po okazji z zeszłego tygodnia, którą była nie wszystkim potrzebna Nawigacja Orange, tym razem na klientów czeka bardziej uniwersalny prezent – paczka na darmowy internet.

W tym tygodniu w akcji „Środa z Mój Orange” można odebrać 7 GB darmowego internetu, do dowolnego wykorzystania na terenie Polski. Nie jest to zbyt duża paczka, ale wystarczy na kilka dni, lub może dłużej, beztroskiego buszowania w internecie.

Pakiet 7 GB w Orange można odebrać od dziś, 2 lutego, do przyszłego wtorku, 8 lutego. Ważność przyznanego bonusu obowiązuje do końca obecnego cyklu rozliczeniowego. A 9 lutego pojawi się nowa okazja, być może znów będą to darmowe gigabajty.

Akcja „Środa z Mój Orange” skierowana jest do abonamentowych klientów Orange – pakietów mobilnych i Orange Love. Z kolei klienci usług na kartę muszą czekać na inną okazję.

Jak odebrać darmowe 7 GB w Orange?

Zasady nie zmieniają się – żeby odebrać paczkę darmowego internetu w Orange, trzeba w pełni zalogować się e-mailem i hasłem do aplikacji Mój Orange i tam zajrzeć do zakładki „Dla Ciebie”. W niej wystarczą dwa kliknięcia w baner ogłaszający dzisiejszą okazję – raz, by otworzyć paczkę i drugi raz, by potwierdzić odbiór. I gotowe.

