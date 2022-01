Plus z Zimową Premią: kup Galaxy S21 FE i odzyskaj do 1000 zł w gotówce

Plus ma nową odsłonę promocji, w której zwraca gotówkę za zakup smartfonu. Decydując się na zakup Samsunga Galaxy S21 FE 5G w ofercie abonamentowej można odzyskać nawet 1000 zł w gotówce.

Galaxy S21 FE 5G to najnowszy przedstawiciel ubiegłorocznej serii flagowych smartfonów Samsunga, który z dużym opóźnieniem zadebiutował w styczniu tego roku. Urządzenie oferuje swoim użytkownikom świetne wyposażenie (w większości) oraz wysoką wydajność, ma jednak również swoje wady, o czym napisaliśmy w recenzji tego smartfonu.

Kup smartfon w Plusie i odzyskaj nawet 1000 zł

W najnowszej edycji promocji Plusa ze zwrotem gotówki, osoby decydujące się na zakup Samsunga Galaxy S21 FE 5G w ofercie abonamentowej mogą otrzymać nawet 1000 zł zwrotu w gotówce. Co trzeba zrobić?

Z opcji zwrotu gotówki mogą skorzystać nowi klienci Plusa lub przedłużający umowę, a także użytkownicy przenoszący numer od innego operatora. Promocja skierowana jest do indywidualnych klientów wybierających abonament w ofercie głosowej, którzy zdecydują się na ratalny zakup smartfonu Galaxy S21 FE 5G. Plus w ramach promocji „Zimowa Premia” zapewnia zwrot 400 zł w gotówce do odebrania w bankomatach Euronet.

Aby otrzymać pieniądze, należy kupić smartfon w okresie od 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku, a następnie nie później niż do 6 marca tego roku wysłać wiadomość SMS o treści SAMSUNG na numer 80270. Trzeba to zrobić z numeru, którego dotyczy umowa/aneks do umowy. W okresie do 60 dni od wysłania wiadomości otrzymamy SMS-em numer transakcji i PIN do odebrania pieniędzy z bankomatu. Szczegóły promocji w regulaminie.

Dodatkowe 600 zł zwrotu można otrzymać po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny w aplikacji Samsung Members na zakupionym urządzeniu. Pieniądze powinny trafić na podany w formularzu numer rachunku bankowego.

