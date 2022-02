Orange TV na walentynki: odkodowane kanały i filmy w niższych cenach

Orange przygotował walentynkową promocję dla abonentów pomarańczowej oferty telewizyjnej. To 9 odblokowanych kanałów oraz 30 filmów o miłości w obniżonych cenach, z których mogą skorzystać klienci Pakietu Optymalnego i Orange Love Standard.

Kanały odkodowane na walentynki

Z okazji walentynek abonenci oferty telewizyjnej Orange mogą oglądać filmy o miłości, wciągające seriale oraz emocjonujące programy sportowe na 9 odkodowanych kanałach:

FilmBox Extra, FilmBox Premium, FilmBox Family, FilmBox Action oraz FilmBox Arthouse (Pakiet FilmBox),

Evelen Sports 1 4K, Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 2 (Pakiet Eleven),

Romance TV.

Z oferty można korzystać do 6 marca 2022 roku.

Filmy o miłości w niższych cenach

Również do 6 marca tego roku w Orange VOD na dekoderach Orange TV oraz w aplikacji Orange TV Go można znaleźć 30 filmów o miłości w obniżonych cenach. W ofercie są wyciskające łzy z oczu melodramaty, pełne optymizmu komedie romantyczne oraz skłaniające do refleksji produkcje obyczajowe. Pomarańczowy operator poleca w szczególności takie tytuły, jak:

„After. Ocal mnie” – trzecia część kinowego przeboju, który rozpalił serca milionów widzów na całym świecie, o niezwykle skomplikowanym związku dwojga młodych ludzi,

„Małe kobietki” – nagrodzona Oscarem niezwykła historia o dorastaniu, przyjaźni i pierwszych miłosnych zauroczeniach czterech młodych kobiet,

“Mamma Mia! Here We Go Again” – druga część bijącej rekordy popularności komedii romantycznej, w której bohaterowie przeżywają miłosne perypetie w rytm największych przebojów zespołu ABBA,

„Ciemniejsza strona Greya” – druga część ekranizacji światowego bestselleru, trylogii autorstwa E.L. James o pełnej tajemnic, pasji i wielkich uniesień miłości nieśmiałej Anastasii Steele i mrocznego Christiana Greya,

„Listy do M. 4” – najnowsza część uwielbianej przez miliony polskich widzów komedii romantycznej, w której bohaterowie na nowo będą musieli zdefiniować, czym jest dla nich miłość,

„Miłość po sąsiedzku” – doskonała historia w gwiazdorskiej obsadzie o tym, że prawdziwe uczucie można znaleźć w najbardziej niespodziewanym momencie.

