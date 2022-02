T-Mobile na walentynki proponuje Internet bez ograniczeń oraz smartfon za pół ceny

Zbliżają się walentynki, czyli święto zakochanych. Z tej okazji T-Mobile w najnowszej kampanii przypomina o swoich nowych abonamentach z Internetem bez ograniczeń oraz promocji, w której do smartfonu Oppo Reno6 można dokupić drugi telefon z ceną obniżoną o 50%.

Internet bez ograniczeń

Nie zawsze możemy być blisko siebie, by wspólnie dzielić się emocjami i każdą chwilą, jednak dzięki technologii wciąż jesteśmy w stanie budować więź z osobami, które są dla nas najważniejsze. I choć połączenie wideo czy rozmowa telefoniczna nie zastąpią prawdziwej bliskości, umożliwiają swobodny kontakt, wspólne przeżywanie niezwykłych momentów i okazanie uczuć kiedy tylko chcemy, bez ograniczeń.

I tu pojawia się najnowsza oferta abonamentowa T-Mobile, w której – w wybranych taryfach – nie musimy się przejmować ograniczoną ilością danych do przesłania, a w najwyższej opcji również ograniczeniami prędkości. W walentynkowej odsłonie kampanii „Teraz ma znaczenie” magentowy operator chce zachęcić swoich klientów, by korzystając z dostępnych możliwości i narzędzi – pomimo wielu restrykcji, z którymi żyjemy na co dzień – przeżywali jak najwięcej wspólnych chwil z ukochaną czy ukochanym.

Drugi smartfon Oppo o 50% taniej

Z okazji zbliżających się walentynek T-Mobile przygotował promocję na smartfony Oppo, która potrwa do 14 lutego 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. Wybierając smartfon Oppo Reno6, drugi smartfon tej marki otrzymamy za pół ceny. Decydując się na zestaw w taryfie L bez ograniczeń klient otrzymuje 300 zł zniżki taryfowej na pierwszy telefon, a do tego:

drugi smartfon Oppo Reno6 za 1249 zł (zamiast 2499 zł),

(zamiast 2499 zł), smartfon Oppo Reno4 Lite za 699 zł (zamiast 1399 zł).

