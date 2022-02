T-Mobile rozdaje rabat na walentynkowe zestawy Realme

T-Mobile przygotował kolejną promocję z cyklu Happy Fridays. W najbliższy weekend do zgarnięcia jest kod rabatowy na urządzenia lub zestawy urządzeń firmy Realme – w sam raz na walentynki.

Przed nami święto zakochanych, czyli walentynki. Z tej okazji T-Mobile w ramach akcji Happy Fridays przygotował promocję, w ramach której można zyskać nawet 500 zł rabatu na urządzenia i zestawy urządzeń Realme. Są wśród nich inteligentne zegarki, słuchawki bezprzewodowe oraz waga i robot sprzątający.

Jak skorzystać z promocji?

Rabat na zestawy urządzeń Realme można odebrać od piątku 4 lutego do wtorku 8 lutego 2022 roku do końca dnia w aplikacji Mój T‑Mobile. Otrzymany kod promocyjny należy wpisać na stronie sklep-realme.pl/happyfriday i do 11 lutego tego roku można wybrać akcesoria idealnie pasujące na prezent dla bliskiej osoby. Pula produktów (tabela poniżej) objętych zniżką jest ograniczona, więc nie należy za długo zwlekać z zamówieniem.

Urządzenia Cena regularna Cena promocyjna Zegarek Realme Watch 2 black – dwie sztuki 498,00 zł 249,00 zł Słuchawki Realme Buds Q2 black + Realme Buds Q2 blue 258,00 zł 129,00 zł Zegarek Realme Watch S + waga Realme Smart Scale blue 498,00 zł 299,00 zł Zegarek Realme Watch S + słuchawki Realme Buds Air Pro white 748,00 zł 399,00 zł Zegarek Realme Watch S + paski 2x starps (grey + blue) 499,00 zł 299,00 zł Robot sprzątający Realme Robot Vacuum 1299,00 zł 799,00 zł



Oferta dotyczy klientów abonamentowych T‑Mobile (T, T DATA, RODZINA) oraz osób korzystających z oferty na kartę (GO!, Frii, Hot Happy) lub MIX (Frii Mix).

