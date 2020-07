Xiaomi przypadkiem wypuściło meksykańskie oprogramowanie układowe do globalnej wersji smartfonu Mi A3

Firma Xiaomi zna problem i prosi użytkowników smartfonów Mi A3 o nieaktualizowanie ich oprogramowania do dostępnej przez OTA wersji V11.0.3.0.QFQMXTC (1,40 GB). Jak podają osoby, które zainstalowały ten update, powoduje on wyłączenie funkcji dual SIM, a także przynosi nowe animacje i dwie aplikacje systemowe: Mi Lelcel i Claro Musica.

Kup teraz - zapłać później lipiec 2019 173.8 g, 8.48 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, (opcje: 64 GB), microSD do 256 GB LTE do 450Mbps od 799,00 zł na 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.09" - SUPERAMOLED (720 x 1560 px, 282 ppi) Qualcomm SDM665 Snapdragon 665, 2,00 GHz Android v.9.0 4030 mAh, Quick Charge 3.0, USB-C Zobacz pełną specyfikację telefonu Xiaomi Mi A3 Mi A3 Pracuje pod kontrolą systemu z programu Android One, więc użytkownicy sądzili, że otrzymali lipcowe poprawi bezpieczeństwa Androida. Tymczasem wypuszczone przez Xiaomi oprogramowanie powstało w czerwcu dla urządzeń sprzedawanych przez firmę Telcel.

Got a random 1.4GB update from @XiaomiIndia on my #mia3

Now my simcard isn't getting detected and when I boot my phone, there's some telcel written. Language has changed to some other. @MiIndiaSupport help. Can't make or receive calls. What kind of joke is this? pic.twitter.com/W5WtveopSs