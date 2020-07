myPhone wprowadza tanie telefony z klapką: Rumba 2 i Twist 2

Klasyczne telefony komórkowe wciąż są chętnie kupowane, a wśród nich popularnością cieszą się modele z klapką. Dwa takie urządzenia wprowadza do sprzedaży myPhone – są to telefony Rumba 2 i Twist 2.

Obydwie nowości oferowane są w zestawie wraz ze stacją ładującą i kosztują odpowiednio 159 zł i 119 zł. Urządzenia mogą stanowić interesujący wybór dla seniorów.

Droższy myPhone Rumba 2 ma dwa niezależne ekrany: główny, kolorowy wyświetlacz 2,4 cala oraz drugi, zewnętrzny 1,44 cala, na którym wyświetlają się najważniejsze informacje o nieodebranych połączeniach, SMS-ach czy godzinie. Producent zachwala duże klawisze oraz baterię o pojemności 800 mAh zapewniającą do 12 dni działania w stanie czuwania lub do 4 godzin ciągłych rozmów.

Ładowanie akumulatora w telefonie ułatwia stacja dokująca, lecz można ładować go również w sposób tradycyjny – za pomocą kabla i dwustronnego złącza USB.

myPhone Rumba 2 został wyposażony w aparat fotograficzny, a także funkcję fotokontaktów oraz programowalny przycisk bezpieczeństwa SOS. Funkcjonalność telefonu zwiększają również: Bluetooth, odtwarzacz MP3 i latarka. Obudowa telefonu łączy czerń i srebrne elementy wykończenia, a producent sugeruje, że będzie to dobry model dla mężczyzn.

Druga nowość, tańszy myPhone Twist 2, to telefon zbliżony pod względem funkcji do Rumby 2, lecz jest utrzymany w innej stylistyce. Jego obudowa jest granatowa i ma bardziej obłe kształty, stąd, jak przekonuje producent, powinien bardziej przypaść do gustu kobietom. myPhone Twist 2 ma kolorowy ekran 2,4 cala, a do tego dużą klawiaturę wraz z programowalnymi klawiszami M1 i M2. Można do nich przypisać kontakty do szybkiego wybierania.

myPhone Twist 2 podobnie jak Rumba 2 ma akumulator o pojemności 800 mAh zapewniający do 12 dni działania w stanie czuwania lub do 4 godzin ciągłych rozmów. Ponadto, także wyposażony jest stację ładującą, programowalny przycisk SOS, Bluetooth i latarkę. Ma też Dual SIM, co umożliwia korzystanie z dwóch numerów na jednym urządzeniu jednocześnie.

Telefony można obecnie kupić w e-sklepie myPhone’a.

Źródło tekstu: mPTech