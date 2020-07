Huawei P40 lite 5G – do sprzedaży trafia smatrfon 5G z aparatem 64 MP

Od dzisiaj w Polsce dostępny jest Huawei P40 lite 5G. Jego największe zalety to łączność 5G, mocny aparat oraz atrakcyjna cena.

Huawei P40 lite 5G to smartfon zasilany przez procesor Kirin 820 ze zintegrowanym modemem 5G. Takie połączenie powinno umożliwić transfer danych w technologii 5G z szybkością do 1,6 GB/s. Procesor ten obsługuje nową technologię GPU Turbo - umożliwia ona zgodną współpracę systemu, procesora i karty graficznej w celu zwiększenia ogólnej wydajności i optymalizacji działania urządzenia. Producent wyposażył Huawei P40 lite 5G w 128 GB pamięci wewnętrznej. Telefon zasila bateria o pojemności 4000 mAh, ze wsparciem dla Huawei SuperCharge 40W. Pozwala to naładować w 30 minut telefon od 0 do 70%. Huawei wykorzystuje oprogramowanie EMUI 10.1 na bazie Androida. Zainstalowane są w nim usługi Huawei Mobile Services (HMS).

Huawei P40 lite 5G może pochwalić się poczwórnym aparatem 64 MP z AI. Pozostałe to obiektyw ultraszerokokątny 8MP, obiektyw do analizy głębi obrazu 2 MP oraz obiektyw makro 2 MP . Wśród rozwiązań znajdziemy m.in. tryb AI Ultra Clarity (zwiększa wyrazistość obrazu nawet w jasnym świetle). Przedni aparat do selfie ma rozdzielczość 16 MP i obsługuje tryby Super Night Selfie i BM3D. Huawei P40 lite 5G obsługuje nagrywanie wideo w jakości 4K i slowmotion z prędkością 960 klatek na sekundę. Tryb Dual-View umożliwia rejestrowanie obrazu o różnych wartościach przybliżenia.

Nowy model dostępny jest w sprzedaży w rekomendowanej cenie detalicznej 1799 zł w trzech kolorach – zielony, czarny i agat. A gdzie można go nabyć? W chwili obecnej już dostępny jest w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sieci Plus.