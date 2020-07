Huawei patentuje składany smartfon w stylu Samsunga Galaxy Z Flip

Huawei może pracować nad składanym smartfonem w stylu Samsunga Galaxy Z Flip i Motoroli RAZR 2019. Patent na CNIPA (China National Intellectual Property Administration) ujawnia kluczowe cechy konstrukcyjne obudowy urządzenia.

Istnieje prawdopodobieństwo, że to właśnie dla opatentowanego w Chinach urządzenia została zastrzeżona nazwa Mate V. Jeśli urządzenie o takim wyglądzie trafi do sprzedaży, będzie to oznaczało, że Huawei zamierza iść śladami Samsunga i Motoroli oraz ich składanych smartfonów Galaxy Z Flip i RAZR 2019. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie patenty przekładają się na rzeczywiste produkty.

Na szkicach zawartych w patencie widać, że składany wyświetlacz ma w górnej części dosyć duże wcięcie z obiektywem przedniego aparatu fotograficznego, a także - prawdopodobnie - inne czujniki (w tym do biometrii). Po prawej stronie urządzenia widać przyciski głośności i zasilania, ten ostatni z czerwonym akcentem. Tylna (czy też zewnętrzna) część urządzenia zawiera moduł aparatu fotograficznego z oddzieloną od niego lampą błyskową, a także poniżej coś, co przypomina wydłużony ekran dodatkowy.

Szkice sugerują, że "składak" Huawei będzie się rozkładał do formy zupełnie wyprostowanej (kąt 180 stopni), a zawias będzie wtedy zupełnie niewidoczny. Więcej szczegółów, w tym specyfikacji, jeszcze nie znamy. Możliwe jednak, że wewnętrzny wyświetlacz smartfonu zostanie przykryty szkłem UTG (Ultra-Thin Glass).

Źródło zdjęć: TigerMobiles.com

Źródło tekstu: TigerMobiles.com, GSMArena