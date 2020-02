TicWatch Pro 2020 – unowocześniony smartwatch z Wear OS i militarną odpornością

TicWatch Pro to dobrze znany także na polskim rynku smartwatch z systemem Wear OS. Urządzenie doczekało się teraz nowszej edycji TicWatch Pro 2020, która co prawda wprowadza niewiele zmian, ale jedna z nich jest kluczowa.

Firma Mobvoi, założona przez byłych pracowników Google, to producent popularnych smart zegarków TicWatch z systemem Wear OS, które wyróżniają się przystępną ceną, ale też są krytykowane za niedopracowanie i niezbyt szybką pracę. Nowy TicWatch Pro 2020, czyli tegoroczna, unowocześniona wersja flagowego modelu firmy, ma szansę na lepsze przyjęcie na rynku.

Najistotniejszą zmianą jest powiększenie pamięci RAM z 512 MB do 1 GB – to powinno znacząco przyspieszyć działanie smartwatcha. Zmianie nie ulega za to pamięć wewnętrzna 4 GB ani procesor Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Zegarek na bieżąco mierzy aktywność użytkownika za pomocą pulsometru, jest przy tym całkiem dobrze wyposażony pod względem komunikacyjnym – ma GPS, Bluetooth i Wi-Fi, a do tego łączność NFC, która pozwala dokonywać płatności za pomocą Google Pay. Obecność systemu Wear OS oznacza oczywiście, że użytkownik otrzymuje dostęp do dodatkowych aplikacji oraz ponad tysiąca tarcz zegarka.

Wbudowany akumulator 415 mAh zapewnia nawet 30 dni pracy bez ładowania, co jest jednak możliwe tylko w energooszczędnym trybie Essential. Wykorzystuje on dodatkową warstwę ekranu o niewielkim zużyciu energii. Główny ekran to kolorowy AMOLED 1,39” 400 x 400 przeznaczony dla pełnego trybu smart, natomiast wierzchnia warstwa to monochromatyczny, uproszczony ekran FSTN LCD o wysokiej czytelności w słońcu. W pełnym trybie smartwatcha czas pracy jest już oczywiście znacznie krótszy - wynosi od 2 do 5 dni.

Tak jak poprzednik, TicWatch Pro 2020 jest pyło- i wodoszczelny zgodnie z normą IP68, ale teraz dodatkowo został wzmocniony, by spełniać wymogi określane przez testy militarne MIL-STD-810G. Dzięki temu zegarek wytrzyma szok termiczny po przejściach z temperatury od -30 ℃ do 70 ℃, zapewni też sprawne działanie w zakresie temperatur od -20 ℃ do 55 ℃, przygotowany jest na ciśnienie 57 kpa, promieniowanie słoneczne 44 ℃, wilgotność 95%, mgłę solną, piasek i pył, a także wstrząsy.

TicWatch Pro 2020 jest już dostępny w sprzedaży w Europie i kosztuje 259,99 euro (1113,41 zł).

Podobną specyfikację ma wprowadzony kilka miesięcy temu TicWatch Pro 4G – tam również użytkownik otrzymuje 1 GB RAM i MIL-STD-810G, jednak obecność LTE sprawia, że cena jest wyższa – 299 euro (ok. 1280 zł).

