Smartwatch Suunto 7 z Google Pay wchodzi do Polski. Znamy cenę!

Na polski rynek wchodzi Suunto 7 – jedna z najciekawszych, zegarkowych nowości ostatnich tygodni. Urządzenie fińskiego producenta od jutra wysyłane będzie ze strony internetowej Suunto, ponadto sprzedaż tego modelu zapowiedział na luty Komputronik. Cena jest niestety dość wysoka.

Zobacz: Oppo zapowiada prostokątny zegarek. Wygląda znajomo?

Sportowy smartwatch Suunto 7 zadebiutował na ostatnich targach CES 2020, wzbudzając spore zainteresowanie nie tylko wśród fanów marki, ale u wszystkich, którzy rozglądają się za dobrze wyposażonym zegarkiem treningowym z płatnościami zbliżeniowymi. Od kilku dni Suunto 7 można już kupić w niewielkich sklepach z zegarkami, przedsprzedaż prowadzi również Suunto za pomocą swojej strony internetowej (wysyłka od 31 stycznia), teraz jednak urządzenie trafia do dystrybucji w dużej sieci sprzedaży. W Komputroniku smartwatch dostępny będzie od lutego w cenie 1999 zł, ale już teraz można dokonać zamówienia w przedsprzedaży. Wysyłka realizowana będzie od 14 lutego.

Zobacz: CES 2020: debiutuje Suunto 7 z WearOS

Suunto 7 – co w nim ciekawego?

Suunto 7 to sportowy zegarek pracujący pod kontrolą systemu Google Wear OS. Jego sercem jest procesor Snapdragon 3100 Sports Mode, a dostęp do wszystkich funkcji zapewnia ekran AMOLED 1,39 cala o rozdzielczości 454 na 454 pikseli i maksymalnej luminacji do 1000 nitów, chroniony szkłem Gorilla Glass.

Suunto 7 wykonany jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. W konstrukcji pojawia się również stal nierdzewna, z której wykonano bezel. Jak przystało na zegarek treningowy, na spodzie koperty znalazł się wbudowany optyczny czujnik tętna. Koperta Suunto 7 zapewnia odporność na wstrząsy, wodę, kurz, można więc z niego korzystać w deszczu, błocie czy śniegu. Jest także wyposażony w boczne przyciski, dzięki którym można używać go w rękawiczkach. Zegarek jest wodoodporny do głębokości 50 metrów.

Suunto 7 wyposażony jest w wysokościomierz, kompas cyfrowy, krokomierz, a także odbiornik GPS i GLONASS. Autorski program do śledzenia aktywności, opracowany przez Suunto, umożliwia rejestrowanie aż ponad 70 różnych aktywności sportowych, od biegania i jazdy na rowerze, poprzez narciarstwo czy surfing. Co istotne, zegarek ma preinstalowane mapy offline, dzięki którym użytkownik nie zgubi się, nawet gdy nie ma dostępu do sieci, a telefon pozostał daleko, w domu czy w samochodzie.

Zobacz: Xiaomi szykuje kolejny smart zegarek: Watch Color

Zobacz: Amazfit T-Rex i Amazfit Bip S – smartzegarkowe nowości Xiaomi na CES 2020. Wodoszczelne, z GPS, tanie...

Suunto 7 współpracuje z najpopularniejszymi aplikacjami sportowymi takimi jak Endomondo czy Strava. Jego dodatkowym atutem jest dostęp do tak zwanych map popularności tworzonych przez społeczność Suunto, czyli tras dla 15 dyscyplin, które cieszyły się największym zainteresowaniem w danej okolicy. Jest to świetne rozwiązanie dla każdego, kto dopiero rozpoczyna przygodę ze sportem i szuka odpowiedniego miejsca do treningu.

Suunto 7 łączy się ze smartfonami (Android i iOS) za pomocą Bluetooth, komunikację usprawnia ponadto złącze Wi-Fi. System Google Wear OS pozwala użytkownikowi korzystać z aplikacji takich jak Google Fit czy Asystent Google, a także, co ważne – dokonywać płatności zbliżeniowych za pomocą Google Pay. Oczywiście zapewnia także dostęp do sklepu Google Play, dzięki czemu użytkownik może pobrać swoje ulubione aplikacje.

Zobacz: Garmin Approach S62 – nowy sportowy smartwatch z płatnościami Garmin Pay

Bateria Suunto 7 pozwala na cały dzień użytkowania w trybie smartwatcha, zostawiając w zapasie tyle energii, by zarejestrować porządny trening na dystansie maratońskim. Bateria zegarka wytrzyma do 48 godzin w samym trybie smartwatcha lub 12 godzin ciągłego zapisu GPS. Maksymalny czas działania, w trybie czasu, wynosi 40 dni.

Zobacz: Garmin tactix Delta to nowy smartwatch do zadań specjalnych z Garmin Pay

Zobacz: Smartwatch Moto 360 powraca, ale nie wyprodukuje go Motorola



Źródło tekstu: Komputronik