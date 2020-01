Amazfit T-Rex i Amazfit Bip S – smartzegarkowe nowości Xiaomi na CES 2020. Wodoszczelne, z GPS, tanie...

Firma Huami należąca do Xiaomi zaprezentowała na targach CES 2020 dwa niezwykle ciekawe smart zegarki Amazfit – modele T-Rex oraz Bip S. Pierwszy nawiązuje stylistyką do G-SHOCK-ów, drugi to bardzo tani, ale funkcjonalny zegarek sportowy z popularnej serii Bip.

Obydwa modele pojawiały się już we wcześniejszych zapowiedziach, teraz jednak w końcu doczekaliśmy się ich oficjalnych premier. Wzmocniony Amazfit T-Rex nawiązuje do stylistyki zegarków Casio G-SHOCK, chociaż nie jest tak odporny, jak one. Najważniejsza różnica to wodoszczelność 5ATM, czyli w teorii do 50 m (Casio – 200 m).

Zobacz: Xiaomi Mi Mix 3 za 1499 zł. Promocja trwa tylko do jutra

Amazfit T-Rex przypomina funkcjonalnie model Amazfit GTR, tyle że we wzmocnionej kopercie. Zegarek przeszedł 12 testów zgodnych ze specyfikacją MIL-STD-810G, może działać w zakresie temperatur od -40℃ do 70℃. Procedury objęły także 240-godzinny test na wilgotność i 96-godzinny test kwasowo-alkaliczny.

Wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,3 cala i rozdzielczości 360 x 360 chroni szkło Gorilla Glass 3. Dzięki funkcji „Always on display” na wyświetlaczu zawsze widoczna jest tarcza. W specyfikacji znajdziemy także: optyczny monitor pracy serca, GPS/GLONASS, trzyosiowy akcelerometr, kompas, czujnik światła oraz Bluetooth 5.0 LE.

Amazfit T-Rex monitoruje pracę serca przez całą dobę i oferuje treningi w 14 dyscyplinach sportowych. Wśród nich znajdują się: bieganie (na powietrzu, bieżnia, przełajowe), różne tryby wędrówki pieszej, w tym wspinaczka górska, jazda na nartach, na rowerze (na zewnątrz i na stacjonarnym), pływanie na basenie i w wodach otwartych, a także triatlon i ćwiczenia ogólne.

Producent obiecuje, że bateria 390 mAh zapewni 20 dni nieustannej pracy lub nawet 66 dni w trybie oszczędzania energii. Podczas treningów z GPS zegarek trzeba będzie doładować po 20 godzinach.

Amazfit T-Rex waży 58 g, a jego wymiary to 47,7 x 47,7 x 13.5 mm. Dostępny jest w pięciu wersjach kolorystycznych: czarnej, szarej, kamuflażowej, zielonej i piaskowej. Można go już kupić w USA za równowartość 533 zł.

Zobacz: Samsung Galaxy XCover Pro w Europie. Ma certyfikat IP68 i wymienny akumulator

Zobacz: CES 2020: Jabra Elite Active 75t, czyli douszne słuchawki w wersji sportowej

Amazfit Bip S

Drugi model to reprezentant popularnej serii Bip, czyli lekkich, bardzo tanich smart zegarków w kwadratowych kopertach. Taki też jest Amazfit Bip S, który waży zaledwie 31 g i ma wymiary 42 x 35,3 x 11,4 mm. Ekran TFT w tym modelu ma przekątną 1,28 cala i rozdzielczość 176 x 176. Wyświetlacz jest transfleksyjny, czyli zapewnia wysoką czytelność w słońcu.

Amazfit Bip S charakteryzuje się wodoszczelnością 5ATM, więc również powinien sprawdzić się na treningach pływackich (bez nurkowania). W sumie liczba obsługiwanych dyscyplin wynosi 10.

Wbudowany odbiornik GPS zapewnia precyzyjny pomiar podczas aktywności na zewnątrz pomieszczeń, nie mogło też zabraknąć optycznego pulsometru. Producent zastosował tu swój własnych czujnik Biotracker PPG i obiecuje poprawioną skuteczność wynoszącą 98%. Dodatek stanowi funkcja analizy stanu zdrowia PAI (Personal Activity Intelligence), która na podstawie pomiarów pracy serca udziela rad pozytywnie wpływających na kondycję organizmu. Amazfit Bip S pozwala także na sterowanie muzyką, ma też opcję powiadomień o pogodzie.

Dużym atutem jest obiecywany przez producenta czas pracy, który ma wynosić aż 40 dni, jednak po włączeniu GPS będzie to już tylko 20 godzin.

Do wyboru są 4 warianty kolorystyczne: czerwono-pomarańczowy, czarny, różowy i biały. Cena (na rynku amerykańskim) jest atrakcyjna: to równowartość 267 zł.

Zobacz: Test zegarka Xiaomi Amazfit Bip