Xiaomi Mi Mix 3 za 1499 zł. Promocja trwa tylko do jutra

W sklepie internetowym Mi-store.pl trwa promocja, w ramach której telefon Mi Mix 3 można kupić za 1499 zł. Zaprezentowany jesienią 2018 roku smartfon wciąż może być atrakcyjną propozycją dla osób szukających oryginalnych rozwiązań.

Xiaomi Mi Mix 3 nie ma wcięcia ekranie czy otworu na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego. Nie ma tu też elementu wyjeżdżającego z wnętrza obudowy. Jeśli chcemy zrobić zdjęcie selfie, musimy rozsunąć telefon. Smartfon ma 6,39-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli. Przedni aparat jest podwójny (24 Mpix + 2 Mpix) i towarzyszy mu ledowa lampa błyskowa. Na tylnym panelu są również dwa obiektywy - "normalny" i teleobiektyw. Kryją się pod nimi matryce o rozdzielczości 12 Mpix.

Mi Mix 3 jest napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 845, współpracującym między innymi z 6 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na dane (tego wariantu dotyczy promocja). Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 3200 mAh z szybkim ładowaniem Quick Charge 4+ i pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie z interfejsem MIUI 10.

W promocji w sklepie internetowym Mi-store.pl smartfon Mi Mix 3 kosztuje 1499 zł (obniżka z 2699 zł). Oferta ważna jest do 9 stycznia 2020 roku, do godziny 23:00 - tak wynika z zegara odmierzającego czas do końca promocji.

Źródło tekstu: wł