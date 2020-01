Xiaomi Watch Color zaprezentowany i już dostępny w sprzedaży. Cena zachęca, specyfikacja też, ale nie do końca...

Po serii mniejszych i większych zapowiedzi firma Xiaomi oficjalnie zaprezentowała i od razu wprowadziła do sprzedaży swój najnowszy smart zegarek - Xiaomi Watch Color. Urządzenie można kupić w Chinach, gdzie dostępne jest za 799 juanów, czyli około 440 zł. Na co można liczyć za taką kwotę?

Wprowadzenie na rynek modelu Xiaomi Watch Color to wydarzenie ciekawe z co najmniej jednego powodu. Jak dotąd produkcją elektroniki noszonej dla Xiaomi zajmowała się jej własna firma Huami, a zegarki wprowadzane były głównie pod coraz bardziej rozpoznawalną na świecie marką Amazfit. Nowy Watch Color to kolejny w ostatnim czasie smartwatch, który wchodzi do sprzedaży pod główną marką Xiaomi. Co więcej, za produkcją nowego zegarka nie stoi firma Huami, lecz Shanghai Suo Prime Technology LTD – jeden z podwykonawców Xiaomi, dotąd postrzegany jako lokalny konkurent Huami.

Xiaomi Watch Color – 1540 kombinacji

Watch Color ma okrągłą kopertę i kształtem bardzo przypomina zegarek Amazfit GTR, jeden z najpopularniejszych modeli Huami. Dwie wersje kolorystyczne kopert to srebrna i czarna. Xiaomi przekonuje, że w połączeniu z siedmioma podstawowymi paskami (6 silikonowymi i jednym skórzanym) i 110 tarczami, jakie można ustawić na wyświetlaczu, w sumie użytkownik otrzyma 1540 różnych kombinacji stylistycznych. W przyszłości liczba dostępnych pasków i tarcz ma się jeszcze zwiększyć, tak więc opcji personalizacji kolorystycznej będzie jeszcze więcej.

Dostępny w tej chwili Xiaomi Watch Color ma rozmiar 46 mm (46,2 x 53,3 x 11,4 mm), później do sprzedaży ma też trafić wersja 42 mm. W zaprezentowanym wariancie wyświetlacz ma średnicę 1,39 cala i rozdzielczość 454 x 454. Koperta wykonana jest ze stali nierdzewnej. Do łączności ze smartfonem zegarek wykorzystuje Bluetooth 5.0 LE, nie zabrakło pozycjonowania z wykorzystaniem GPS i GLONASS. Smartwatch otrzymał także NFC, ale z tej funkcji skorzystają tylko użytkownicy w Chinach. Listę sensorów uzupełniają: czujnik światła, żyroskop, kompas, akcelerometr i barometr. Do pomiaru aktywności sportowych służy pulsometr.

Dzięki wodoszczelności do 50 m Watch Color sprawdzi się podczas pływania. W sumie zegarek oferuje 10 różnych trybów aktywności i są to: bieganie, bieganie na bieżni, biegi przełajowe, wspinaczka, jazda na rowerze, trening eliptyczny, spacery, własny rodzaj treningu oraz dwa treningi pływackie: na basenie i na wodach otwartych.

Xiaomi Watch Color jest w stanie mierzyć wydolność tlenową VO2max, ma też funkcję FIRSTBEAT, która służy do analizy aktywności fizycznej i zapewnia profesjonalne wskazówki treningowe. Zegarek stale mierzy tętno, oblicza spalone kalorie i poziom stresu, poziom energii i pozwala na monitorowanie snu.

Wśród funkcji zegarka znalazł się także własny asystent głosowy producenta - XiaoAI. Wydawanie komend głosowy ułatwia wbudowany mikrofon, zabrakło jednak głośnika, co znacznie ogranicza funkcje komunikacyjne. Wbudowana bateria 420 mAh ma zapewnić do 14 dni pracy w standardowym trybie i nawet 22 dni w trybie oszczędnym.

Fani marki wiązali z tym zegarkiem duże nadzieje, jeżeli chodzi o zastosowany system operacyjny. Niestety Xiaomi Watch Color nie pracuje pod kontrolą MIUI for watch, czyli zmodyfikowanego Wear OS, jak Xiaomi Mi Watch. Pod tym względem, w porównaniu do zegarków Amazfit, nie wnosi nic nowego. To spore rozczarowanie.

Zegarek sprzedawany jest w tej chwili w Chinach na stronie www.xiaomiyoupin.com, wkrótce ma tez trafić do innych dostawców. Producent nie ujawnił jeszcze planów dotyczących globalnej dystrybucji.

Źródło tekstu: GizmoChina