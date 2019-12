XIaomi Mi Watch Premium Edition z przesuniętą premierą

Xiaomi zasmucił swoich wiernych fanów i postanowił opóźnić sprzedaż zegarka Xiaomi Mi Watch Premium Edition. Nowy termin to listopad 2020 roku.

Przypomnijmy: Xiaomi Mi Watch ma układ Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 1 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci wbudowanej. Do tego NFC i wbudowany moduł GPS. Wbudowany akumulator ma pojemnośc 570 mAh i ma wystarczyć na 36 godzin ciągłego użytkowania z aktywną siecią LTE. To wszystko wyceniono na 1299 juanów, czyli ok 708 złotych.

Miał też zadebiutować wariant Premium Edition. Ta wersja miała się wyróżniać stalą nierdzewną oraz taflą szafirowego szkła. To wszystko za 1999 juanów, czyli około 1090 złotych. Niestety, Xiaomi ogłosił, że debiut przesunięty został na luty. Powodem jest chęć zgromadzenia odpowiednich zapasów zegarka.

Źródło tekstu: gizchina, wł