Garmin Approach S62 – nowy sportowy smartwatch z płatnościami Garmin Pay

Garmin Approach S62 to nowy sportowy smartwatch Garmina. W tym przypadku chodzi głównie o jedną dyscyplinę – golf, chociaż nie zabrakło wsparcia dla innych form aktywności i pomiarów pracy organizmu. Ciekawym dodatkiem jest coraz bardziej pożądana funkcja płatności Garmin Pay.

Linia Approach to seria produktów Garmina, która stworzona została z myślą o graczach w golfa. Ostatnio reprezentują ją głównie smartwatche, a najnowszy model to Approach S62, który wkrótce powinien być dostępny w sprzedaży.

Koperta (47 mm, biala lub czarna) zegarka Approach S62 wykonana jest z ceramiki, a wyświetlacz 1,3 cala (260 x 260) chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 3. Jest to transreflektywny, kolorowy ekran Memory-In-Pixel, który powinien zapewnić dobrą widoczność także w pełnym w słońcu.

Zobacz: Garmin tactix Delta to nowy smartwatch do zadań specjalnych z Garmin Pay

Zobacz: Garmin Swim 2 to nowy zegarek do treningów pływackich

Wewnątrz znalazł się podstawowy zestaw smart zegarków Garmina: GPS, kompas, żyroskop, a do tego nadgarstkowy pomiar tętna Elevate oraz pulsoksymetr do monitorowania stopnia aklimatyzacji. Jak na zegarek golfowy przystało, nie zabrakło zapisanych fabrycznie map pól golfowych z całego świata – jest ich aż 41 tysięcy. W grze pomaga także wirtualny caddie, podpowiadający, jak celować i gdzie uderzyć. Funkcja ta analizuje takie czynniki, jak prędkość i kierunek wiatru oraz odległość, na jaką gracz wybija piłkę za pomocą danego kija.

Poza funkcjami golfowymi Garmin Approach S62 to zegarek, który sprawdzi się też na co dzień. Urządzenie liczy kroki, przebyty dystans i spalone kalorie, zachęca do aktywności specjalnym paskiem ruchu, monitoruje sen, stres i poziom zmęczenia. Z zegarkiem można też trenować na siłowni, wybierając tryby: trening siłowy, trening kardio, trening na maszynie eliptycznej, chodzenie, wiosłowanie stacjonarne i joga. Jest również bieganie, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, sporty wioślarskie, jazda rowerem, a także pływanie.

Zobacz: mBank wprowadza płatności Garmin Pay, wkrótce Fitbit Pay

Zobacz: Alior Bank wprowadził płatności Garmin Pay i Fitbit Pay

Poza pomiarami sportowymi Approach S62 oferuje też funkcje typowe dla innych smartwatchy: powiadomienia ze smartfonu, wymienne tarcze, dodatkowe aplikacje, prognozę pogody. Całość uzupełniają płatności zbliżeniowe Garmin Pay. Smartwatch może pracować do 14 dni w standardowym trybie lub do 20 godzin z wykorzystaniem GPS.

Garmin Approach S62 wyceniony został na 549,99 euro, czyli 2353 zł.